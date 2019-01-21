تحصيل 97 ألف شيك بـ 3.8 مليارات درهم يومياً

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف المصرف المركزي، أن عدد الشيكات التي يجري تحصيلها يومياً عبر نظام المقاصة التابع له يبلغ 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم، مشيراً إلى أن هذا العدد من الشيكات يتم التقدم به وتحصيله عبر النظام في اليوم ذاته، وذلك بحسب إفصاح لـ«المركزي» أعلنه للمرة الأولى.

وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي بأن نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية الذي تم تشغيله في يوليو 2008، يوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في اليوم نفسه، موضحاً أن عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام التابع له يبلغ 97 ألف شيك بقيمة تبلغ 3.8 مليارات درهم.

وبيّن «المركزي»، في إفصاح أعلنه للمرة الأولى، أن هناك حداً أدنى من الشروط التي يجب توافرها للمشاركة في نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها، وهي حسب الترتيب المنطقي للخطوات، وتشمل: حصول مقدم الطلب على التراخيص اللازمة من المصرف المركزي والخضوع لضوابطه التنظيمية، وأن يكون لدى مقدم الطلب حساب جارٍ لدى «المركزي»، إضافة إلى الالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة «ضوابط استخدام نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها» (يتم الحصول على هذه الوثيقة فقط بعد إكمال الشروط أعلاه)، فضلاً عن توقيع وثيقة «تعهد المشاركين» الخاصة بنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها على ورقة رسمية للمشارك، وتقديمها إلى دائرة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي (يتم الحصول على صيغة التعهد بعد اكتمال الشروط).

وأضاف أنه يجب الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة بها وبمتطلباتها بنجاح، علاوة على الحصول على حقوق النفاذ إلى تطبيقات المصرف المركزي، واستكمال إجراءات المواءمة الخاصة بها وبمتطلباتها بنجاح.