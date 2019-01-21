خبير عالمي يشارك في حفل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن مشاركة المتحدث والمؤلف العالمي والمتخصص والخبير في مجالات القيادة والتنمية المؤسسية، تومي سبولدينغ، في الحفل الختامي للدورة الـ10 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، والدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال.

وأفادت الغرفة في بيان، أمس، بأن سبولدينغ سيشارك الحضور خلال الحفل الختامي، يوم 26 فبراير المقبل، خبراته الواسعة ورؤياه حول القيادة في المؤسسات والشركات، مستعرضاً حالات في قطاع الأعمال تبرز التأثير الإيجابي لبناء ثقافة متجذرة للعلاقات القوية ضمن المؤسسات والشركات.

وتهدف كل من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي تسهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وسيشهد الحفل الختامي للجائزة؛ الذي يمكن لجميع الشركات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حضوره عبر التسجيل على موقع غرفة دبي الإلكتروني؛ مشاركة حشد من كبار الشخصيات في القطاعين العام والخاص، وأبرز الخبراء والمختصين المحليين والعالميين.

وتشكل المشاركة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال فرصة مثالية للشركات لخوض تجربة تعليمية للمؤسسات من خلال المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية والتحليل الذاتي، التي تمكّنهم من قياس أدائهم مقارنة مع أفضل الشركات في الممارسات المؤسسية.