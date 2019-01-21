المصدر: إعداد: سامح عوض الله

بينت اقتصادية دبي إجراءت تأسيس شركة الشخص الواحد ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة كما يلي:

- يجوز لشخص واحد من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، واختصاراً بعبارة «ذ.م.م‭.«.

- يجب أن يقترن اسم الشركة بعبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.

- لا يجوز‭ ‬لمواطني‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة الشخص الواحد ‬ذات‭ ‬مسؤولية‭ ‬محدودة.

- تسري على الشركة جميع قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة.

وأوضحت أن الأنشطة‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬شركة الشخص الواحد‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة، تشمل جميع‭ ‬الأنشطة‭التجارية والصناعية‭ ‬ومعظم الأنشطة المهنية، بينما لا يسمح بأنشطة الاستشارات إلا إذا كانت هناك موافقة من قبل الجهة المنظمة للنشاط‭،

وبالنسبة المدير:

- يجب أن يتم تعيين مدير واحد إلى خمسة في الرخصة.

- يكون المدير من أي جنسية (حسب الإجراءات المتبعة).

- يمكن أن يكون مدير الرخصة هو نفسه مالك الحصص.