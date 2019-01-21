بينت اقتصادية دبي إجراءت تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة كما يلي:
- يجوز لشخص واحد من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، واختصاراً بعبارة «ذ.م.م.«.
- يجب أن يقترن اسم الشركة بعبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
- لا يجوز لمواطني الدول الأخرى تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
- تسري على الشركة جميع قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة.
وأوضحت أن الأنشطة المدرجة ضمن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، تشمل جميع الأنشطةالتجارية والصناعية ومعظم الأنشطة المهنية، بينما لا يسمح بأنشطة الاستشارات إلا إذا كانت هناك موافقة من قبل الجهة المنظمة للنشاط،
وبالنسبة المدير:
- يجب أن يتم تعيين مدير واحد إلى خمسة في الرخصة.
- يكون المدير من أي جنسية (حسب الإجراءات المتبعة).
- يمكن أن يكون مدير الرخصة هو نفسه مالك الحصص.