29.3 مليار درهم استثمارات «مصدر» داخل الدولة وخارجها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف مدير تطوير الأعمال في شركة مصدر، يوسف العلي، إن قيمة استثمارات الشركة تجاوزت حتى الآن الثمانية مليارات دولار (نحو 29.3 مليار درهم)، مشيراً إلى أن سعة المشروعات التي تعمل عليها «مصدر» داخل الإمارات وخارجها تصل إلى 4000 ميغاواط.

وقال العلي في تصريحات صحافية، أمس، على هامش قمة طاقة المستقبل في يومها الأخير، إنه «من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بدبي مع بداية العام المقبل».

وأضاف: «لدينا كذلك في الإمارات مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة، بالشراكة مع شركة بيئة، بسعة 300 ألف طن من النفايات، يتم التخلص منها وتحويلها إلى كهرباء بسعة 30 ميغاواط». وأكد العلي أن «(مصدر) تنافس بقوة في قطاع الطاقة المتجددة حول العالم، وتوجد في أسواق مهمة، وتوجد نية للتوسع في الولايات المتحدة والمكسيك، إضافة إلى شمال إفريقيا». وذكر أن «كلفة الاستثمار في الطاقة المتجددة تراجعت خلال الـ12 سنة الماضية بأكثر من 10 أضعاف»، موضحاً أنه «في السابق كان النظام الشمسي يكلف سبعة ملايين دولار لكل ميغاواط، بينما الآن تصل كلفته إلى 700 ألف دولار».

وأشار العلي إلى أن «البيئة في الإمارات والخليج عموماً تتوافر فيها عوامل تؤدي إلى خفض كلفة المشروعات في الطاقة المتجددة، مثل وجود طاقة شمسية وتمويل وتشريعات، وكل ذلك يجعلها جاذبة للاستثمار».