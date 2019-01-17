«الأوراق المالية» تُطلق خطة «أسواق رأس المال المستدامة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبيد الزعابي، عن إطلاق خطة الهيئة لأسواق رأس المال المستدامة، خلال كلمته التي ألقاها أثناء انعقاد «منتدى أبوظبي للتمويل المستدام»، أمس، وذلك بعدما قامت الهيئة بنشر مسودة الخطة الرئيسة لأسواق رأس المال المستدامة على موقعها الإلكتروني، وطرحها للنقاش داخل صناعة الأسواق المالية.

وتقوم الخطة، التي أعلنتها الهيئة، على سبعة أركان أساسية تتضمن: التصنيف ووضع المعايير، والإطار القانوني والتنظيمي، ومنصة السوق وأدوات الاستثمار، وحوْكمة الشركات، والشفافية والإفصاح، والتوعية والتعليم، والجوائز والحوافز.

وقال الزعابي إن «خطة الهيئة، في هذا الصدد، تندرج في إطار الدور المنوط بها في تنظيم السوق المالي بالدولة، وتوفير بيئة استثمارية مواتية لكل من مورّدي ومستخدمي رأس المال، وطرح مبادرات تحفيز للأسواق، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية الملقاة على عاتقها، كمؤسسة اتحادية، في دعم تحقيق أجندة الاستدامة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة بالدولة».

وأوضح أن «المجالات التي تشملها الخطة تتضمن: توفير وسائل جديدة فعالة للحصول على التمويل اللازم للمشروعات المستدامة، وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات في الشركات بدمج الاستدامة في سياسات صنع القرار الاستراتيجي، وتشجيع الإفصاح بجودة عالية عن الأمور المتعلقة بالاستدامة، وتشجيع المستثمرين وأولئك الذين يعملون نيابة عنهم، مثل مديري الاستثمار، ليصبحوا دعاة ورواداً للاستثمار المستدام، وتزويدهم بالمعلومات والأدوات والقنوات اللازمة للقيام بذلك، وإدماج مفاهيم الاستدامة في السياسات التنظيمية للهيئة حيثما كان ذلك ممكناً». وأشار الزعابي إلى أن «رؤية الهيئة في هذا الصدد تقوم على تصميم إطار تنظيمي مالي مناسب يوجه سلوك الشركاء في الصناعة وأصحاب المصلحة المعنيين بما يحقق النتائج المرجوة، ويشجع الاستثمار المستدام والأخضر، وأن هذا الإطار التنظيمي يشمل وضع سياسات تنظيمية محددة، تتضمن الأنظمة واللوائح، والأدوات، والآليات التنظيمية المختلفة، ويمكّن الجهات التنظيمية من إحداث تحول في ثقافة القطاع الاستثماري إلى الاستثمار الواعي بالاستدامة وأهميتها على المدى الطويل، وإعادة تنظيم محفزات السوق، والحد من المخاطر، وتحسين سيولة السوق، وتوفير نظام سوق متكامل يدعم الاستثمار المستدام والتمويل المستدام».

وكشف الزعابي، في تصريحات للصحافيين أمس، عن تأسيس لجنة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتحفيز الشركات الخضراء على إدراج أسهمها في أسواق المال.