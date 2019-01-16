«تنمية الاستثمار» تعلن عن فريق دبي للبعثات الترويجية العالمية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن فريق دبي للبعثات الترويجية العالمية خلال عام 2019، إلى خمس دول و10 مدن، وذلك في إطار جهودها للترويج للفرص الاستثمارية في إمارة دبي، والحفاظ على صدراتها ضمن أفضل المدن العالمية المستقطبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي التي حققت في النصف الأول من عام 2018 تدفقات بلغت قيمتها 17.76 مليار درهم، ما يؤكّد المكانة الراسخة التي تزخر بها إمارة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمارات الأجنبية.

ونظمت المؤسسة، أخيراً، اجتماعاً للإعلان عن «برنامج البعثات الترويجية العالمية 2019» أمام نخبة من الشركاء الاستراتيجيين لفريق دبي الذي يشارك فيه ممثلون عن 24 جهة مختلفة في الامارة.

وأكدت المؤسسة أن الاجتماع شكل منصة مثالية لمناقشة جدول أعمال «فريق دبي للبعثات الترويجية العالمية» وتحديد الدول المستهدفة التي سيتم فيها تنظيم بعثات ترويجية عالمية جديدة، إضافة الى دراسة مقومات الاقتصاد بها والقطاعات التي يمكن استقطاب الاستثمارات منها.

وكشفت أن الفريق انتهى الى تحديد خمسة دول هي الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، حيث ستشمل البعثات الى هذه الدول مدن: لوس انجلوس، ودينفر، وهيوستن، وفينكس، وشنغهاي، وشنزن، وطوكيو، وسول، ومومباي، وبنجلور. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن ما حققته إمارة دبي في الفترة القليلة الماضية، يعكس الدور المحوري لها في مواكبة التحولات الاقتصادية وقدرتها على تأسيس بيئة محفزة على الاستثمار.

وأضاف أن «برنامج البعثات الترويجية العالمية 2019» يأتي استكمالاً لجهود تعزيز آفاق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، تماشياً مع غايات «خطة دبي 2021» الهادفة إلى ترسيخ سمعتها كمدينة المستقبل، ومركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

من جهته، توقع المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، أن يشكل الفريق خطوة رئيسة لتعزيز صادرات إمارة دبي في الأسواق الخارجية، مؤكداً أهمية هذه الخطوة، كفرصة حقيقية لاكتساب الخبرات الضرورية التي من شأنها أن تسهم في تطوير آلية العمل من خلال الارتقاء إلى أفضل الممارسات العالمية.