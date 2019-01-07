«أدنوك» السادسة عالمياً في إعادة رسم ملامح قطاع النفط والغاز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

جاءت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في المرتبة السادسة عالمياً ضمن أهم 10 مؤسسات وشركات تسهم في إعادة رسم ملامح قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، وذلك بحسب دراسة أجراها «جلوبال داتا انتلجنس سنتر» ونشرت أخيراً.

وأفادت «أدنوك» في بيان أمس، بأنها أول شركة من الشرق الأوسط تدخل تلك القائمة، مشيرة إلى أنها جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً على مستوى الشركات بعد «إكسون موبيل» و«سي إن بي سي» الصينية، وذلك بناء على تحليلات الخبراء وبيانات ومعلومات عن نشاط كل من هذه المؤسسات والشركات.

واحتلت «وكالة الطاقة الدولية»، وهي منظمة مستقلة مقرها باريس، المرتبة الأولى في قائمة «جلوبال داتا»، فيما جاءت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، المعنية بنشر بيانات وتحليلات حول إنتاج النفط في المرتبة الثانية، فيما جاءت «إكسون موبيل» في المرتبة الثالثة.

وجاء تصنيف مؤسسة البترول الوطنية الصينية الحكومية في المرتبة الرابعة، وهي الشركة الآسيوية الوحيدة ضمن قائمة «جلوبال داتا»، وكانت قد أبرمت اتفاقيات امتياز مع «أدنوك» لاستكشاف النفط والغاز في مناطق برية وبحرية في أبوظبي. أما في المرتبة الخامسة ضمن القائمة فجاءت وزارة الطاقة الأميركية، الجهة المعنية بتنظيم سياسات الطاقة في الولايات المتحدة.