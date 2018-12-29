«إيرباص» تسعى إلى تسليم 800 طائرة قبل انقضاء 2018

أعلنت شركة «إيرباص» للطائرات أنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق هدف تسليم 800 طائرة خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن المتحدث باسم «إيرباص»، ستيفان شافرات، قوله إن الشركة تبذل أقصى طاقتها لتحقيق هذا الهدف الذي يتطلب تسليم 127 طائرة للمتعاملين معها خلال ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أن مدير التسويق في الشركة كريستيان شيرير، وفريق المبيعات التابع له في طريقهم لاقتناص صفقات جديدة.

وبعد تعثر برنامج التصنيع العام الجاري، نجحت «إيرباص» في تسليم حصيلة جيدة من الطائرات في نوفمبر الماضي، بلغت 89 طائرة، بزيادة تبلغ 15 طائرة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.

ومن أجل تحقيق الهدف المنشود في عدد الطائرات المطلوب تسليمها، فإنه يتعين أن تصل «إيرباص» إلى عدد الطائرات نفسه الذي سلمته في ديسمبر 2017.

وكانت «إيرباص»، خفضت هدفها المبدئي بتسليم 820 طائرة خلال عام 2018 في تحديث للعائدات في ختام الربع الثالث.

تولوز ــ د.ب.أ