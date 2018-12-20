تداول «العقود المستقبلية» على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية الشهر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ناسداك دبي» أنه سيتم إطلاق التداول في العقود المستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية، في 15 يناير 2019، ما يفتح طريقاً جديداً أمام المستثمرين لزيادة التعرض لأداء الشركات الإماراتية.

وأكدت في بيان، أمس، أن المؤشر يعد معياراً تتجه إليه أعين المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث يضم حالياً 11 شركة من كبرى الشركات وأكثرها سيولة في الإمارات، بما فيها «موانئ دبي العالمية»، و«إعمار العقارية»، وبنك «أبوظبي الأول».

وأشارت إلى أنه يمكن للمستثمرين من خلال التداول في العقود المستقبلية على المؤشر، تغطية مراكزهم والاستفادة من الرافعة المالية لتعظيم العائد المالي على عمليات تداولهم، وتحقيق الأرباح في حالة هبوط المؤشر أو ارتفاعه على حد سواء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي: «يمثّل إطلاق العقود على مؤشر (إم إس سي آي) للأسهم الإماراتية، الذي يحظى بثقة كبيرة، خطوة مهمة في طريق التوسع السريع الذي تشهده سوق مشتقات الأسهم بـ(ناسداك دبي)، إذ من شأن ذلك جذب مزيد من الاستثمارات من الصناديق الدولية والإقليمية، وغيرها من المستثمرين بمن فيهم الأفراد الذين يبحثون عن فرص جديدة وجذابة لزيادة انفتاحهم على المشهد الاستثماري لدولة الإمارات».

وقال المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط لـ«إم إس سي آي»، روبرت أنصاري: «نركز على تعزيز مشاركتنا مع (ناسداك دبي) من خلال إطلاق عملية التداول في العقود المستقبلية على مؤشر (إم إس سي آي) للأسهم الإماراتية، وراعينا عند تصميم هذا المؤشر التركيز على منهجية شفافة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الفرص التي تقدمها أسواق الأسهم الإماراتية، بينما يركز على ضرورة إمكانية الاستثمار والاستدامة، ونتطلع إلى العمل مع (ناسداك دبى) مع تطور احتياجات المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، للوصول إلى أسواق الأسهم من خلال هذه الأدوات المالية».

وسيجري إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر الإمارات بموجب اتفاقية ترخيص مبرمة في عام 2017. وبموجب هذا الترخيص، سيكون بوسع «ناسداك دبي» إطلاق العقود المستقبلية والخيارات في الوقت المناسب على مؤشرات «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، في عدد من أسواق الأسهم على مستوى المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تُوضع الأصول المدارة، البالغة قيمتها أكثر من 11 تريليون دولار أميركي، على مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في جميع أنحاء العالم.