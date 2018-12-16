آلية تتيح الاستعلام الفوري عن ملكيات الأسهم للمطلوبين في قضايا إيجارية

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه أصبح بإمكان آليات التنفيذ الذكي، الاستعلام الفوري عن حيازات الأسهم والسندات، للمطالبين مالياً في قضايا إيجارية.

وأكد المركز لـ«الإمارات اليوم» أنه استطاع ربط أنظمته بأنظمة سوق دبي المالي، عبر اتفاقية بين الجانبين، تتيح إمكانية الاستعلام والحجز على الأسهم والسندات للأشخاص والشركات المرفوع ضدها قضايا إيجارية، وعليها مطالبات مالية.

الاستعلام الفوري

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن المركز وظّف الذكاء الاصطناعي من خلال ربط عمله بالجهات الرسمية الأخرى، والتي يكون للمركز تداخل معها أثناء دورة العمل لديه.

وأضاف أن هناك آليات جديدة تختص بإدارة التنفيذ إلكترونياً، منها الاستعلام الفوري عن ممتلكات المحكومين في قضايا مطالبات مالية إيجارية، بصرف النظر عن كون هؤلاء أفراداً أو أشخاصاً اعتباريين (شركات أو مؤسسات).

وأوضح أن هذه الآلية الجديدة، تتيح إمكانية طلب قاضي التنفيذ، الحجز الفوري على مبالغ المطالبات المالية في حال عدم الوفاء بها من قبل المحكوم في قضايا إيجارية، لافتاً إلى أن المركز وقع اتفاقية مع سوق دبي المالي يتم من خلالها إمكانية الاستعلام والحجز على الأسهم والسندات للأشخاص والشركات المرفوع ضدها قضايا إيجارية، وعليها مطالبات مالية.

التنفيذ الذكي

من جهته، قال مدير إدارة التنفيذ في مركز فض المنازعات الإيجارية، سلطان لوتاه، إن آلية «التنفيذ الذكي» ستتيح الاستعلام الإلكتروني من سوق دبي المالي عن الحسابات المالية للموقوفين على ذمة مطالبات مالية، مع إمكانية الحجز عليها، وفاء للمطالبات المالية الخاصة بالقضايا الإيجارية.

وأضاف أن الآلية الجديدة توفر الوقت المهدر في المراسلات الورقية بين المركز والمؤسسات المالية، والتي تقدر بفترة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مقابل دقائق معدودة من خلال تلك الآلية، تستطيع من خلالها غرفة عمليات التنفيذ الخاصة بالمركز، أن تمرر طلب «قاضي التنفيذ» إلى النظام الخاص بالبنوك، للبحث والاستعلام عن أي حسابات تخص المحكوم في قضايا إيجارية، بل وطلب الحجز عليها.