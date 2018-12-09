208 شركات تعمل بصناعة المنتجات الورقية في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أظهر تقرير حول صناعة المنتجات الورقية، أصدره قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن عدد الشركات العاملة في صناعة الورق، وصل إلى 208 شركات فعالة.

ووفقاً للتقرير، فإن الأنشطة الصناعية في دبي تشغل مساحة واسعة بين الأنشطة الاقتصادية الأخرى الفاعلة في الإمارة، ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية على التحديث الدائم لهذه الأنشطة، ووضع القوانين المنظمة لعملها، كما تسعى إلى استحداث أنشطة صناعية جديدة، حسب متطلبات مجتمع الأعمال والسوق المحلية والعالمية.

وأكد التقرير أنه يمكن لرجال الأعمال مزاولة العديد من الأنشطة الصناعية، منها صناعة الورق كونها إحدى الصناعات الحيوية في إمارة دبي، إذ تعتمد الشركات العاملة في صناعة الورق على المئات من الأنشطة، فضلاً عن الاستثمارات المكثفة لبناء خطوط إنتاج متطورة قائمة على التوظيف العالي للتكنولوجيا والأبحاث، ومراعاة معايير الصناعة الخضراء، ما ينسجم بصورة كاملة مع محددات «رؤية الإمارات 2021»، ومرتكزات التنمية المستدامة في الدولة، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.

ونبه التقرير إلى توافر الممكّنات الملائمة والبيئة الداعمة، لتجاوز التحديات ورفع الطاقة الإنتاجية، ما يجعل المنافسة في السوق المحلية أكبر، فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووجه التقرير رجال الأعمال الجدد في مجال صناعة المنتجات الورقية، قبل شراء الماكينات والآلات، إلى ضرورة توفير بعض البيانات وإجراء دراسة مسبقة حول حجم الطلب في الأسواق المستهدفة، حيث إن حجم البيع المتوقع في السوق المحلية، وفرص التصدير للأسواق المجاورة تحدد الاستطاعة الإنتاجية لآلات إنتاج المناديل الورقية.

كما يجب تحديد مواصفات المنتج المطلوب مثل أبعاده، وتحسينات الزخرفة أو التعطير أو الطباعة الملونة المرغوبة عليه، إضافة إلى معرفة الأسعار السائدة، وكيفية ملاءمة الآلات للتغلب على المنافسة الموجودة.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة تحديد متطلبات هيئة المواصفات والمقاييس في السوق المستهدفة محلياً أو خارجياً، كي يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية.

يأتي تقرير اقتصادية دبي تزامناً مع معرض الورق «بيبر أرابيا 2018»، الذي سيقام بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري.