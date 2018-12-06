فوائد ومخاطر الاستثمار بالسندات

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

أوضحت مؤسسات متخصصة بالاستشارات المالية، أن أبرز فوائد الاستثمار بالسندات، تتمثل بأنه عادة ما تكون أرباح السندات أكبر من أرباح الإيداعات البنكية، كما أن بإمكانها أن تساعد في الحيطة ضد التضخم، وكسب عائد استثماري يتفوق على معدل التضخم، مع ارتفاع قيمة رأس المال.

لكن تلك المؤسسات بيّنت أن المخاطر المتضمنة لذلك، تتمثل في خطر الائتمان الذي يمكن حدوثه من خلال تأخر المُصدر عن سداد الدفعات الأساسية، فيما تتمثل مخاطر السعر في أن انخفاض تصنيف السندات سيؤثر سلباً في سعر السند، وعندما يتم إصدار سندات جديدة، فإنها تحمل عادة سعر القسيمة أو سعر قريب من سعر الفائدة السائد في السوق.

وأضافت أنه عند الاستثمار بالسندات، يمكنك الاختيار بين أن تظل حاملاً للسند حتى استحقاقه، وفي نهاية المدة ستستعيد الدفعة الرئيسة، وستحصل على دفعات قسيمة مجدولة في فترة الاستثمار، أو بين اختيار بيع السند في سوق سندات ثانوية مفتوحة باعتبار أن المتعامل حامل لهذا السند، حيث يمكنك مراقبة سعر السندات في السوق وتداولها في محاولة للحصول على أرباح رأسمالية.