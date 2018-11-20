30 يوماً مهلة للبنوك قبل تطبيق غرامة «التوطين بالنقاط»

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

أمهل المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة 30 يوماً تبدأ بعد 31 ديسمبر 2018، للانتهاء من النقاط المطلوبة منها في نظام التوطين بالنقاط في القطاع المالي والمصرفي الصادر عن مجلس الوزراء.

وأبلغ المصرف المركزي البنوك بأن اللجنة الوطنية للتوطين في القطاع المالي والمصرفي قررت فرض غرامة على البنوك بقيمة 20 ألف درهم عن كل نقطة غير محققة في نظام التوطين بالنقاط.

وأضاف أن التقصير في إنجاز نقاط التوطين المستهدفة سيتم احتسابه من خلال التقرير الدوري لكل بنك، والذي يتم تسليمه بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وأوضح «المركزي» في تعميم موجه للبنوك، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إدارة الرقابة على البنوك ستحتسب النقاط غير المنجزة من واقع البيانات المقدمة، ومن ثم ستقدم النصح والمشورة للبنوك المقصّرة، لتحقيق نقاط التوطين المطلوبة منها خلال فترة 30 يوماً التالية لاستلام البيانات من خلال مهلة تسمى «نافذة 30 يوماً».

وتابع أنه بعد انتهاء تلك المهلة سيتم إرسال خطاب للبنوك التي لم تستوف النقاط المطلوبة منها، يتضمن قيمة الغرامة المفروضة عليها.

وطلب المصرف المركزي في تعميمه الذي وقعه مساعد المحافظ للرقابة على البنوك، التواصل مع موظفي دائرة الرقابة لأي إيضاحات بشأن التعميم.

ويعد «نظام النقاط» إحدى استراتيجيات التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وذلك بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية بشكل أكبر فيه، إضافة إلى التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين المصرفي والمالي، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ «رؤية الإمارات2021»، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي والمالي.

وتم إعداد «نظام النقاط» لتحقيق مستهدفات التوطين، ضمن استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، والذي سيضمن القيادة الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات التوطين، والذي بدأ تطبيقه فعلياً خلال العام الجاري. وسيحقق الأهداف المنشودة لرفع نسب التوطين بالقطاع كماً وكيفاً. ويتميز النظام بإعطاء مرونة لمؤسسات المصارف والتأمين في تحقيق النقاط المطلوبة منهم.

يشار إلى أن نظام التوطين بالنقاط دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع عام 2018.