محمد بن زايد: الإمارات مزود مسؤول للنفط والغاز

المصدر: أبوظبي ــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلس سموه في قصر البحر، أمس، مديري كبرى شركات النفط والغاز العالمية الذين شاركوا في ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، الذي استضافته شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، يرافقهم وزير دولة الرئيس التنفيذي للشركة ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالضيوف، مؤكداً لهم أن دولة الإمارات، وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، تقوم بدور فاعل وأساسي كمزود مسؤول للنفط والغاز في سبيل تمكين التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم. وشدد سموه على أهمية التفكير الإبداعي، والبحث عن المجالات التي يمكن لمختلف شركات النفط الوطنية والعالمية التعاون فيها من أجل مصلحة القطاع ككل، مشيراً إلى أن ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين يهدف إلى توفير منصة مناسبة لتشجيع هذا التعاون الذي يصب في مصلحة الجميع.

وأشار سموه إلى أهمية استشراف المستقبل، والتفكير الابتكاري، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف جوانب أعمال شركات الطاقة.

وأكد سموه أهمية التعريف بالجهود التي تبذلها شركات النفط والغاز للمساهمة في حماية البيئة من خلال تحديث وتطوير آليات الإنتاج والعمل على حماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.