توجه لخفض الرسوم الحكومية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال مصدر حكومي، رفيع المستوى، إن هناك مناقشات تجري، حالياً، مع جهات حكومية وشبه حكومية، لتخفيض الرسوم المحلية والاتحادية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً عند بداية النشاط وخلال أول عامين.

وأضاف المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أن دراسة مستويات الرسوم الحالية على المستويين الاتحادي والمحلي المفروضة على رواد الأعمال، تظهر ارتفاع كلفتها وتعددها، الأمر الذي دعا لمناقشات مع عدد من الجهات ذات الصلة، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين والدوائر المحلية لكل إمارة، والغرف التجارية، بهدف إعطاء مزايا تفضيلية، في ما يخص الرسوم المفروضة.

وأشار إلى أن نسب التخفيض تختلف من جهة إلى أخرى، بحسب المقترحات المقدمة، لكن بعض الجهات وعدت بتقديم تخفيض لأكثر من 50% عن مستويات رسومها الحالية، فيما تراوح نسب الخفض في الجهات الأخرى من 10 إلى 30%.

وكشف المصدر عن أن المناقشات الجارية ستنتهي إلى قرارات، قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار رصد سابق، أجرته «الإمارات اليوم»، إلى أن الرسوم المحلية والاتحادية تستحوذ على حصة لا تقل عن 25% من إيرادات المشروعات الصغيرة والمتوسطة سنوياً، بمتوسط قيمة لا يقل عن 50 ألف درهم بالنسبة للمشروعات المبتدئة.

50 %

نسبة التخفيضات في بعض الدوائر.