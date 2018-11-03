130 ضبطية لبضائع مقلّدة بـ 35.5 مليون درهم خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الجمارك في دبي، أن عدد الضبطيات للبضائع المشتبه في مخالفتها لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، التي أنجزتها «جمارك دبي» في النصف الأول من عام 2018 بلغ 130 ضبطية، تبلغ قيمتها التقديرية 35.523 مليون درهم.

وأفادت «جمارك دبي»، في بيان أمس، بأن شركات العلامات التجارية المنضوية تحت مظلة مجلس أصحاب العلامات التجارية، بادرت إلى إعادة تدوير البضائع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية، تنفيذاً للإجراءات الجديدة المعتمدة من قبل «جمارك دبي»، لإعادة تدوير البضائع المقلدة، التي يتم ضبطها في المراكز الجمركية لإمارة دبي، بدلاً من إتلافها بالطرق التقليدية التي تتسبب في تلوث البيئة، لافتة إلى أنه تم تدوير نحو 17.91 مليون قطعة مقلدة لمنتجات تلك الشركات.

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة، يوسف عزير مبارك، إن جهود الدائرة لتطوير التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، أثمرت عن تحقيق أفضل النتائج في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة، إذ وفرت «جمارك دبي» لأصحاب العلامات التجارية، بديلاً جيداً للتخلص من البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية دون الإضرار بالبيئة، ما يحقق لهم مزايا أساسية تتمثل في ضمان قدرتهم على ايصال بضائعهم إلى الأسواق المحلية والعالمية دون منافسة من البضائع المقلدة لها، التي يتم تحويلها من خلال إعادة التدوير إلى الاستخدام في مجالات أخرى مفيدة للاقتصاد الوطني، مع ضمان حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وأكد أن التعاون مع أصحاب العلامات التجارية لا يقتصر على التنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة، موضحاً أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي تعمل على تعزيز مشاركة أصحاب العلامات التجارية في ورش العمل التي تنظمها الإدارة، لاطلاع المفتشين والموظفين الجمركيين على الأساليب الجديدة التي تستخدم في تقليد البضائع، وتمكينهم من التعرف إليها لضبطها وحماية الاقتصاد الوطني من أضرارها ومخاطرها، مشيراً إلى أن عدد ورش العمل التي نظمتها «جمارك دبي» للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية بلغ 43 ورشة عمل، قدم خلالها أصحاب العلامات التجارية شرحاً مفصلاً للطرق المستخدمة في تقليد علاماتهم التجارية.