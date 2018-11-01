«المركزي»: نراقب عن كثب التزام البنوك بـ«حل الشكاوى»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي بأنه بدأ تطبيق إجراءات جديدة فعالة، للتعامل مع شكاوى واستفسارات عملاء البنوك، تتضمن تدابير قوية لحماية المستهلك مالياً، مشيراً إلى أنه يراقب - عن كثب - التزام البنوك بالنظام الذي وضعه وفرض فيه تأسيس إدارة مستقلة للشكاوى في كل بنك، ومدى تأثيرها في حل شكاوى العملاء.

وأشار إلى أنه استقدم قيادات ذات خبرة في دائرة حماية المستهلك بالمصرف المركزي، للعمل على تعزيز حماية المستهلك في القطاع المالي، ولتحقيق ذلك يطبق فريق العمل المعني إجراءات فعالة جديدة للتعامل مع شكاوى واستفسارات المستهلكين، وذلك من خلال تطبيق إطار امتثال فعال يعتمد تدابير قوية لحماية المستهلك مالياً، إضافة إلى ضمان سهولة حصول العملاء على معلومات سليمة ودقيقة عند التعامل مع البنوك، تمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة، كما تعزز الثقافة والوعي المالي على المستوى الوطني.

وأضاف المصرف المركزي، رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، عن شكاوى العملاء من تأخر رد المصرف المركزي عليهم في حال اللجوء إليه، أن «المركزي» اتخذ إجراءات ملموسة لتحسين معالجة الشكاوى وحماية المستهلك في ما يتعلق بالخدمات المالية، موضحاً أنه خلال الأشهر العشرة الماضية، أصدر المصرف المركزي نظاماً جديداً، يلزم البنوك بتحسين خدمات العملاء لديها، من خلال إنشاء وحدات مستقلة لمعالجة الشكاوى، وفقاً لمتطلبات معينة، مؤكداً أنه يراقب عن كثب تطبيق هذا النظام، ومدى تأثيره في حل الشكاوى، حيث تم، أخيراً، عقد اجتماعات مع البنوك لمراجعة أدائها في هذا الشأن.

وشدد «المركزي» على أن تطبيق هذه المبادرات والإجراءات، سيساعد في معالجة التحديات التي تواجه عملاء البنوك، ويكون لها تأثير إيجابي في سرعة التعامل مع الشكاوى.

• استقدام قيادات ذات خبرة في دائرة حماية المستهلك بالمصرف المركزي.

• «المركزي» عقد اجتماعات مع البنوك لمراجعة أدائها بشأن حل شكاوى المتعاملين.