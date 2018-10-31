خبراء: الأصول المالية الافتراضية تعزّز مكانة «الصيرفة الإسلامية»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، واقع الاقتصاد الإسلامي، في ظل التطور الرقمي الكبير الذي تشهده الاقتصادات العالمية، كما ناقشت تقنيات «بلوك تشين»، والعملات الرقمية الافتراضية وأسواقها، واستخدام الأصول المالية الافتراضية، بما يعزز من مكانتها في قطاعات الصيرفة الإسلامية.

وأكد المشاركون في الجلسة وجود فرصة كبيرة للاقتصاد الإسلامي ليحتل مكانة مهمة في المنطقة، عبر تشييد بنى تحتية للاستفادة من الابتكار في التقنيات الرقمية الجديدة، مشددين على ضرورة جعل الإنترنت ذا قيمة مهمة في إطار تسريع المعاملات المالية العابرة للحدود.

وقدّم كبير مسؤولي التكنولوجيا بشركة «آي.بي.إم» في دولة الإمارات، أنطوني بتلر، مجموعة أمثلة عن تطبيقات «بلوك تشين»، ومجالات استخدامها التي لا تقتصر على العملات الافتراضية فحسب، بل تشمل سلاسل التوريد، وتعقّب الأصول.

وأكد أن القطاع الخاص يتقدم في إطار استخدام هذه التقنية، التي بدأت بها الجهات الحكومية ولاتزال مستمرة في تطبيق استراتيجياتها، ووضع الخطط والتطبيقات.

بدوره، شدّد رئيس البنية التحتية والابتكار في شركة «ريبل» الأميركية، ديليب راو، على ضرورة جعل الإنترنت ذا قيمة مهمة، في إطار تسريع المعاملات المالية العابرة للحدود.

وتحدث راو عن عملة XRP الرقمية، التي وصفها بأنها الأسرع في العالم، وذات كلفة متدنية، وأطلقتها شركة «ريبل»، التي من شأنها أن تحلّ من مشكلة نقص السيولة، وأن تتيح الفرصة للاستخدام الفعلي للأصول الرقمية والحسابات الافتراضية.

وأكد وجود فرصة كبيرة للاقتصاد الإسلامي ليحتل مكانة مهمة في المنطقة، عبر تشييد بنى تحتية للاستفادة من الابتكار في هذه التقنيات الرقمية الجديدة، وإيجاد معايير خاصة بمنتجاته المتنوعة.

من جهته، تناول الرئيس التنفيذي للتحوّل الرقمي في بنك أبوظبي الإسلامي، سرهات يلدرم، ضرورة التفاعل مع المنتج وأهمية البيانات، وتغيير الهيكلية عبر اعتماد الاتصال والذكاء الاصطناعي والعمليات المؤتمتة، لتوفير تجربة مختلفة للمتعاملين.

وقال إن البنك يهدف إلى تقديم خدمات تعتمد تقنيات «بلوك تشين» لتحقيق أعلى درجات التنافسية مع المصارف الأخرى، ما يسهم في تقديم خدمات مصرفية تنافسية ومختلفة في القطاع المصرفي.