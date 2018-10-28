«الدراسات المصرفية»: 690 برنامجاً تدريبياً في خطة 2019

المصدر: مدحت السويفي - الشارقة

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عن تفاصيل الخطة التدريبية لعام 2019، التي تتضمن 690 برنامجاً تدريبياً، بزيادة نسبتها 28% مقارنة بخطة عام 2018، فضلاً عن إطلاق أربعة تطبيقات تعلم ذكية ستتوافر في متجري «آبل ستور» و«غوغل بلاي».

وأكد المعهد خلال مؤتمر صحافي عقد نهاية الأسبوع الماضي في مقره بالشارقة، أن خطته تلبي الاحتياجات التدريبية السنوية لمصارف الدولة، وتركز بشكل أساسي على التكنولوجيا المالية والتقنيات الذكية، وتتوافق مع الثورة التكنولوجية، لافتاً إلى أن العمل بنظام النقاط الخاص بالتوطين، سيرفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي، بالتزامن مع الغرامات المالية التي ستفرض على البنوك المخالفة للنظام مع نهاية العام الجاري.

وقال المدير العام للمعهد، جمال الجسمي، إن نظام النقاط يعد إحدى استراتيجيات التوطين في قطاع المصارف، بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات.

وأوضح أن فرض غرامات مالية على البنوك المخالفة لنظام النقاط الخاص بالتوطين مع نهاية العام الجاري، سيدعم هذا الاتجاه، مشيراً إلى أنها ستكون بواقع 20 ألف درهم عن كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط الخاصة بكل بنك، والتي تختلف من بنك لآخر. وتوقع الجسمي اختفاء وظائف محددة بسبب التطور التكنولوجي، مثل وظيفة الصراف، في وقت ستظهر فيه وظائف أخرى، مشيراً إلى أن العنصر البشري في البنوك سيعتمد على التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي.

إلى ذلك، أعلن المعهد عن تفاصيل الخطة التدريبية لعام 2019، وكشف أن إجمالي البرامج المعتمدة ضمن خطة عام 2019 يصل الى 690 برنامجاً تدريبياً، ستنفذ نسبة 33% منها بفرع المعهد في دبي، و30% في الشارقة، و28% في أبوظبي، و9% في الفجيرة ورأس الخيمة والعين، لافتاً إلى زيادة البرامج بنسبة تصل إلى 28% مقارنة بخطة عام 2018.

وأكد الجسمي أن المعهد يمضي قدماً في بناء كوادر مصرفية ومالية وطنية متخصصة تواكب الثورة التكنولوجيا التي طرأت على القطاع المصرفي، وتستطيع أن تسهم بكفاءة وفاعلية عالية في الخطط التنموية المالية والاقتصادية.

وأعلن الجسمي أن المعهد بصدد إصدار الشهادات العلمية عبر تقنية «بلوك تشين»، بدءاً من العام المقبل، مشيراً إلى أن هذه الطريقة ستسهل عمليتي تصديق وتدقيق الشهادات العلمية.

وتتضمن خطة التدريب السنوية 2019 للمعهد إطلاق أربعة تطبيقات تعلم ذكية ستكون متوافرة في متجري «آبل ستور» و«غوغل بلاي»، وستشمل إطلاق أول تطبيق للبحوث والدراسات المالية في الدولة، وتقديم برامج المعهد عبر منصة Moodle التي سيتم دمجها مع موقع المعهد الإلكتروني الخاص بالتدريب، وتطوير المعهد لمحفظته الحالية من برامج التعلم الإلكتروني من خلال نظام Intuition لإدارة التعلم الذي يجمع بين التكنولوجيا وحلول التعلم المدمج، فضلاً عن افتتاح «فرع محاكاة البنك»، كتجربة مصرفية افتراضية تفاعلية للطلاب، وانشاء أول غرفة محاكاة لتداول الأوراق المالية.