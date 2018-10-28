«تنمية المشاريع»: 48 مليون درهم تسهيلات لـ 583 مشروعاً خلال 12 موسماً لـ «القرية العالمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اتفاقية تعاون مع «القرية العالمية»، لتعزيز شراكتها ضمن فعاليات الموسم الـ23 للقرية العالمية، التي ستنطلق بعد غد وتستمر حتى السادس من أبريل المقبل، ويأتي ذلك دعماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير 30 منصة وموقعاً استراتيجياً أمام الشباب، للانطلاق بأعمالهم وتطويرها من خلال القرية العالمية.

وتهدف هذه الشراكة، التي قام بتوقيعها نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري، والرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي، إلى تقديم مزايا تحفيزية وخصومات كبيرة، بحيث يقوم المشارك بدفع مبلغ رمزي نظير إيجار الموقع والكشك طيلة أيام القرية العالمية، لنحو 30 مشروعاً من مختلف القطاعات، يشمل أبرزها: قطاع تجارة الأغذية والمشروبات، والوجبات الخفيفة والمأكولات الشعبية والمشروبات الساخنة والعصائر الطازجة، وغيرها.

وقال سعيد مطر المري: «(مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع) ترحب بشراكتها مع القرية العالمية، التي تمتد لأكثر من 12 موسماً، تمكنت فيها من دعم 583 مشروعاً، وتقديم تسهيلات وخصومات خاصة بإجمالي 48 مليون درهم طوال تلك الفترة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في سبيل تأهيل الشباب الإماراتيين ليكونوا قادة في ريادة الأعمال، وتولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم في السوق المحلية، ومن ثم التوجه إلى العالمية مستقبلاً».

وأضاف: «لا تقتصر جهود المؤسسة على الدعم المادي واللوجستي فقط، وإنما تمتد لتقديم الاستشارة والمعرفة للراغبين في طرح مشروعاتهم، حيث يقوم فريق من الخبراء لدى المؤسسة بتوفير كل المعلومات حول البيئة التنافسية ومدى جدوى المشروع، ويأتي ذلك لضمان نجاح مشروعات رواد الأعمال من أبناء الوطن».