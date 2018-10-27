«الاقتصاد»: الإمارات تستحوذ على 30% من إجمالي صادرات الصين إلى الدول العربية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله بن أحمد آل صالح، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين الشعبية، تشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً، في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين.

وقال إن هناك الكثير من المؤشرات التي تعكس قوة هذه الشراكة، إذ تعد الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في عام 2017، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 53.3 مليار دولار، وبنسبة نمو 15% عن عام 2016، لافتاً إلى أن دولة الإمارات استحوذت على 30% من إجمالي صادرات الصين إلى الدول العربية، وعلى 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية خلال عام 2017.

وكان آل صالح استقبل، في اجتماعين منفصلين بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، أمس، وفدين تجاريين كبيرين من الصين الشعبية، استعرض معهما حوافز ومميزات البيئة الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات، وأبرز القطاعات ذات الأولوية والفرص الواعدة، مع مناقشة سبل توسيع فرص التعاون والشراكات القائمة وإقامة مشروعات استثمارية تعود بالمنفعة على الجانبين.

وأكد آل صالح، خلال استقباله وفداً من «اتحاد التجارة والصناعة لجميع الصين»، أن تقوية الشراكة الاقتصادية مع الصين، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص، يعدان ضمن أولويات حكومة دولة الإمارات.

وأبدى حرص وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة على تسهيل مهمة الشركات الصينية، الراغبة في الاستثمار بالإمارات، وتوفير البيئة المعرفية وثقافة الأعمال والإرشادات اللازمة لتأسيس المشروعات على أسس سليمة، داعياً مختلف الشركات الصينية إلى الاطلاع على ما توفره الأسواق الإماراتية من فرص واعدة وبوابة تجارية لمختلف أسواق المنطقة.

وفي اجتماع ثانٍ، بحث آل صالح فرص الشراكة والتعاون التجاري مع وفد من غرفة الصين للتجارة الدولية، التابع للمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية.

وبحث الجانبان أهمية تعريف مجتمع الأعمال الصيني بمقومات وحوافز مناخ الاستثمار في دولة الإمارات، وأهم القطاعات الواعدة والتشريعات الداعمة، وخطوات ممارسة الأعمال وأبرز الفرص المطروحة للتعاون.