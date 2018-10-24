محمد بن راشد: مسيرة التنمية الاقتصادية السعودية تعكس رؤية واضحة للمستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تقديره لمسيرة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وما تتضمنه من مشروعات ومبادرات تعكس رؤية واضحة للمستقبل، ورغبة في القيام بدور محوري في تعزيز مستويات نمو الاقتصاد العالمي.

نائب رئيس الدولة: - «نعمل على توسيع التعاون مع مجتمع الاستثمار العالمي، لتطوير رؤى مشتركة لاقتصاد المستقبل». محمد بن راشد: المملكة طاقة محركة لاقتصاد العالم استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في قصره بالعاصمة الرياض، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يشارك على رأس وفد كبير من القطاعين العام والخاص في الدولة، في أعمال مؤتمر مستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء)، المنعقد حالياً في الرياض. ورحب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والوفد المرافق في بلدهم الثاني. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن «مسيرة المملكة التنموية والتطويرية مستمرة، وهي طاقة محركة لاقتصاد العالم». إلى ذلك، رحب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلي الدول المشاركة في الحدث الاستثماري العالمي، الذين استقبلهم بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، في قصر عرقة بالرياض. وتناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضيوف المؤتمر، طعام الغداء على مأدبة خادم الحرمين الشريفين، التي أقامها تكريماً لضيوف المملكة. الرياض - وام

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من أعمال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018» في الرياض، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحضور عربي وعالمي واسعين، وبمشاركة وفد إماراتي يضم 150 من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نعمل على توسيع دائرة الشراكة مع مجتمع الاستثمار العالمي، ونعمل مع شركائنا ضمن مختلف القطاعات، لتطوير رؤى مشتركة لاقتصاد المستقبل».

تقدير وثناء

وتفصيلاً، حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانباً من أعمال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018» في الرياض، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحضور عربي وعالمي واسعين، والذي تستمر أعماله حتى 25 من الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وفد إماراتي كبير يضم ما يزيد على 150 من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وأعرب سموه عن تقديره لمسيرة التنمية الاقتصادية الطموحة، التي تشهدها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما تتضمنه من مشروعات ومبادرات تعكس رؤية واضحة للمستقبل، ورغبة في القيام بدور محوري في تعزيز مستويات نمو الاقتصاد العالمي، لاسيما من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

وأثنى سموه على فكرة «مبادرة مستقبل الاستثمار» وأهدافها، التي تعكس مساعي المملكة في تهيئة المناخ الملائم، لإيجاد رؤية عالمية مشتركة لمستقبل الاستثمار ودور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية في مختلف دول العالم، لاسيما في ضوء التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، وما تركه من تأثيرات كبيرة من المتوقع أن يأخذ حجمها في الزيادة خلال المرحلة المقبلة، ليتبدل العديد من المفاهيم والممارسات الاقتصادية التقليدية.

توسيع الشراكة

وقال سموه: «نعمل على توسيع دائرة الشراكة مع مجتمع الاستثمار العالمي، ونعمل مع شركائنا ضمن مختلف القطاعات، لتطوير رؤى مشتركة لاقتصاد المستقبل، وما يمكن القيام به لدعم خطط التنمية المستدامة مع تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف التقنيات الحديثة، التي تمثل عماد المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية».

«عالم واحد»

وخلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الأولى، التي حملت عنوان: «عالم واحد - هل يمكن أن يصبح الاستثمار العالمي مصدر إلهام لرؤية مشتركة للمستقبل؟»، وتحدث خلالها الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمتريف، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة العليان، لبنى العليان، ومدير عام صندوق الاستثمار السعودي، ياسر الرميان.

وتركزت محاور النقاش في الجلسة على دور التكنولوجيا في الدفع تجاه اللامركزية في الإدارة، وما يتبعه ذلك من تأثيرات تتمثل في التحولات العميقة والواسعة النطاق والآخذة في النمو المطرد في الاقتصاد العالمي، علاوة على بحث السبل التي يمكن من خلالها توحيد جهود المؤسسات الاقتصادية والحكومات والمؤسسات الدولية، بعد مرور نحو 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية، من أجل إيجاد نمو اقتصادي مستدام.

الاقتصاد الباكستاني

كما حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجلسة الحوارية، التي خصصتها المبادرة لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، حيث تحدث خلالها حول رؤيته لمستقبل التنمية الاقتصادية في بلاده وتوقعاته للاقتصاد الباكستاني، خلال الفترة المقبلة، مع تسلمه مهام منصبه، أخيراً، كرئيس للوزراء في باكستان، وسبل التغلب على التحديات المنتظرة عبر تدابير تشمل زيادة موارد الدولة، لاسيما من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية.