اقتصادية دبي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الرقابة والتفتيش على الأسواق

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

عقدت اقتصادية دبي، شراكة استراتجية مع شركة «بوليان لاين» العالمية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطوير عمليات الرقابة والتفتيش على الأسواق، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي و«انترنت الأشياء».

وأفادت في بيان اليوم، بأن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجهات الدورة الرابعة من برنامج «مسرعات دبي المستقبل»، والتي عملت اقتصادية دبي فيه على إيجاد حلول تقنية للمساهمة في رفع كفاءة العمل في مجال الرقابة والتفتيش بنسبة 25%، وبالتالي تعزيز السمعة العالمية والمكانة التجارية لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، من خلال تلك الآليات، إلى توفير أحدث الأنظمة الذكية والحلول التي تتسم بالشفافية والحيادية في التعامل بين المستهلكين والتجار، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتعزيز الكفاءة في العمل، وتوفير الوقت في آن واحد.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نعمل في شراكتنا الحالية مع (بوليان لاين)، على تطوير التجربة التي يمر بها التاجر أثناء عملية التفتيش، وجعلها أكثر سلاسة وسرعة دون عرقلة الأعمال التشغيلية للتاجر»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستسهم في إثراء قاعدة البيانات الخاصة بالرقابة التجارية، وتضيف معلومات مهمة تساعد في وضع خطط ميدانية مستقبلية أكثر كفاءة بنسبة 25%.

وأضاف لوتاه: «يسعى القطاع إلى تطوير خدمة تقديم شكاوى المستهلكين، وذلك من خلال تقليل الوقت المستغرق لتقديم الشكوى عبر التطبيقات الذكية، وتحسين تجربة المستهلك، وتطوير نظام ميداني للمفتشين، وذلك بخفض الوقت المستغرق لانجاز المعاملة الميدانية».

وأكد أن مثل هذه الانجازات تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والقاطنين في إمارة دبي لتتسم بالجودة والسرعة، ما يعزز بدوره من موقع الإمارة على قائمة مؤشرات التنافسية العالمية لتتبوء أعلى المراتب الدولية.

وذكر لوتاه أن المبادرة تضاف إلى رصيد الانجازات التي حققها القطاع في الآونة الأخيرة، ومن أبرزها: «خدمة الحماية الذكية»، الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث اعتماد الذكاء الاصطناعي في حل شكاوى المستهلكين وتمكينهم بإمارة دبي، وتطبيق «بوابة الملكية الفكرية» الذي يعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مشيراً إلى أن القطاع مستمر في إعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، في سبيل توفير تجربة على مستوى عالي من الرضا والسعادة للمتعاملين.

ووقع الاتفاقية عن شركة «بوليان لاين»، مديرها التنفيذي، نوان داهيجاسبيتيا.