«أدنوك فليكس» في المناطق الشمالية اعتباراً من 21 أكتوبر

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن بدء تطبيق خدمة «أدنوك فليكس»، التي تشمل الخدمتين المتميزة والذاتية في محطات الوقود التابعة لها، في المناطق الشمالية، يوم 21 أكتوبر الجاري، ما سيمكن العملاء في كلٍّ من: الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، من اختيار طريقة تزويد سياراتهم بالوقود عبر خياري الخدمة الذاتية المجانية، أو المتميزة لقاء رسوم تبلغ 10 دراهم.

وأكدت الشركة أنها أعفت المسنين وأصحاب الهمم من رسوم استخدام الخدمة المتميزة، كما منحت مشرفي المحطات صلاحية إعفاء بعض الحالات من الحوامل أو المرضى، من تعبئة الوقود في الخدمة الذاتية.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس سعيد مبارك الراشدي، خلال لقاء إعلامي عقد برأس الخيمة، أمس، إن «إطلاق خدمة (أدنوك فليكس) في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، جاء بعد فترة تجريبية مجانية امتدت لأشهر عدة، حيث أتيحت الفرصة للعملاء للتعرف إلى تلك الخدمة»، مشيراً إلى أن «موظفي الخدمة سيوجدون في جميع محطات (أدنوك)، لتقديم المساعدة للعملاء عند استخدام خيار الخدمة الذاتية».

وذكر الراشدي أن «الشركة ستوزع 100 ألف شريحة ذكية مجاناً للعملاء في مختلف إمارات الدولة، ضمن إجراءات تطبيق خدمة (أدنوك فليكس)»، مشيراً إلى أن «خيار الدفع الجديد عبر الشريحة يتيح للعملاء سرعة التزود بالوقود، والدفع دون استخدام النقود أو البطاقات المصرفية».

وأضاف الراشدي أنه «يمكن للعملاء في الدولة الاستفادة من برنامج المكافآت المتميزة من (أدنوك للتوزيع)، من خلال قيام موظفي المحطة بتزويد سياراتهم بالوقود وتنظيف الزجاج الأمامي وفحص الإطارات، فضلاً عن حصولهم على مكافآت يمكنهم استبدالها في متاجر الواحة مقابل رسم 10 دراهم».

وأشار إلى أن «برنامج المكافآت المتميزة يوفر للعملاء هدايا مجانية، وتخفيضات على المنتجات والخدمات المختلفة، حيث يتيح الحصول على 12 عبوة من المياه، وخصم على القهوة بقيمة 10 دراهم، والعديد من العروض على الوجبات الخفيفة، إضافة إلى خصومات على خدمات غسيل السيارات في المحطة، وتغيير الزيت».

وأفاد الراشدي بأنه «يمكن للعملاء استبدال إيصال المكافآت في غضون 30 يوماً من عملية الشراء الأولى، وذلك في أيٍّ من محطات خدمة (أدنوك) على مستوى الدولة».