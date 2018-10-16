"الاتحادية للضرائب": إجراءات بسيطة لاسترداد ضريبة بناء المساكن الجديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة حرصت على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم وفي إطار الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهم باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي لكافة المبادرات والمشاريع التي تنفّذها كافة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم حول آخر المستجدات المتعلقة بجهود الهيئة في رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل عدد من المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة.

وقال خالد علي البستاني: "نضع إسعاد المواطنين في مقدمة أولويات الهيئة، ونحرص بشكل مستمر على تقديم خدماتنا بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتميز بالابتكار والسهولة بما يلبي طموحات المجتمع الإماراتي بتقديم جميع أشكال الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار والرخاء للمواطنين".

وأضاف:"تقوم الهيئة بتطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية لضمان رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق تم تطبيق معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين".

وقال سعادته أنه في إطار حرص القيادة الرشيدة على الاستقرار السكني لكافة فئات المجتمع فقد أولى المشرع الإماراتي عناية خاصة لرفع الأعباء عن السكان المواطنين والمقيمين في الإمارات حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما يتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي يخضع لنسبة الصفر.

وأشار البستاني إلى أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه يخضع لنسبة الصفر. بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاثة الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم.

وأوضح أن الهيئة حددت الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات الاسترداد التي يتم تقديمها للهيئة بما يضمن استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط طلب استرداد الضريبة على بناء المساكن الجديدة، وفي الوقت ذاته يتم تطبيق إجراءات دقيقة لمنع أي محاولات للتهرب الضريبي.

وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة تأكد المواطنين مقدمي طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من تعبئة جميع النماذج المتعلقة بطلب الاسترداد ودقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في هذه الطلبات لضمان استكمال الإجراءات ومعالجة الطلبات من قبل المختصين بالهيئة وفق المدد الزمنية المحددة.

وأكدت في هذا الصدد ضرورة الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب من خلال الرابط: https://tax.gov.ae/ar/pdf/VAT-Refund-Building-New-Residences-by-UAE-Nationals-User-Guide-full.pdf

ويقدم الدليل شرحاً شاملاً مبسطاً حول آلية تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني دولة الإمارات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلبات المقدمة إلى الهيئة للنظر فيها.

وأشارت إلى أن إجراءات الاسترداد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: tax.gov.ae تتم وفقاً لثلاثة شروط أساسية تتمثل في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب و/ أو عائلته (عائلتها) حيث لا ينطبق الاسترداد على الإضافات الخاصة بالمنزل، كما يشترط أن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء.

وأوضحت أنه يحق للمواطن الذي قام ببناء مسكنه الخاص طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد وهو الأسبق من تاريخ شغل المسكن أو تاريخ إصدار الجهة المختصة في الدولة شهادة اكتمال المبنى أو تاريخ تحدده الهيئة.

وذكرت أن استكمال إجراءات طلب الاسترداد تتم من خلال 4 خطوات إلكترونية مبسطة فيتم في الخطوة الأولى القيام بتنزيل نماذج استرداد الضريبة المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي الخطوة الثانية يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة في النماذج ثم طباعتها والتوقيع عليها ولا تقبل النماذج المكتوبة بخط اليد. في حين تتمثل الخطوة الثالثة في إرسال طلب استرداد الضريبة الموقع مع إرفاق المستندات الثبوتية الداعمة للطلب بنسخة إلكترونية بصيغة (بي دي إف PDF) إلى البريد الالكتروني المخصص لاستلام طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة : homebuilders@tax.gov.ae قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ اكتمال المسكن الجديد.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة أوضحت الهيئة أنها تشمل نسخة من جواز السفر والهوية الإماراتية والخلاصة الخاصة بمقدم الطلب والمستندات الثبوتية التي توضح امتلاكه لقطعة الأرض المحددة في الدولة والتي توضح تاريخ إنجاز بناء المسكن وتاريخ شغل المبنى مثل فاتورة الخدمات (كهرباء ومياه) إن وجدت.

وسيتلقى مقدم الطلب رسالة إلكترونية لتأكيد استلام الهيئة لطلب الاسترداد ، ثم سيتلقى رسالة إلكترونية أخرى من الهيئة خلال 5 أيام عمل للإفادة ما إذا كان مؤهلاً للاسترداد أم لا مع الرقم المرجعي للطلب.

والخطوة الرابعة تتم في حال كان مقدم الطلب مؤهلاً للاسترداد، حيث سيتعين عليه تزويد الهيئة أو جهة التحقق التي كلفتها الهيئة في حال تم تحويل الطلب إليها بمراجعة طلبات الاسترداد بأية مستندات إضافية داعمة مطلوبة لمراجعة الطلب والتدقيق عليه.

ووفقاً للتشريعات الضريبية، فإن للهيئة 20 يوم عمل للرد على طلبات استرداد الضريبة، ثم يتم رد الضريبة إلى مقدم الطلب خلال 5 أيام عمل في حال الموافقة على طلب الاسترداد.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها لن تقوم بتطبيق أية رسوم لمعالجة طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المساكن الجديدة.

ومن الشروط الأساسية لاسترداد الضريبة المدفوعة على النفقات أن تكون هذه النفقات متعلقة بمبنى مشيّد حديثاً يُستخدم حصراً كمسكن لصاحب الطلب و/أو لعائلته وأن تكون خدمات المقاول وتشمل خدمات البنائين والمهندسين المعماريين والمهندسين وأي خدمات مشابهة ضرورية لإنجاز عملية البناء بنجاح وأن تكون مواد البناء من نوع السلع المستخدم عادة من قبل مقاولي البناء في المباني السكنية أو المواقع الخاصة ببناء المساكن ولكنها لا تشمل الأثاث أو الأجهزة الكهربائية.

وقال خالد علي البستاني :" لقد أكدت الممارسات العالمية في الضرائب على أهمية توسيع نطاق فرض ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع والخدمات وتقليل الإعفاءات والاستثناءات في المنظومة حفاظاً على الإيرادات الضريبية ومنعاً لممارسات التهرب الضريبي التي تزيد بازدياد الإعفاءات، ففي حال تم إعفاء تشييد المنازل من الضريبة، سيكون من الصعب تتبع ما هو معفي من التوريدات التي يقوم بها المقاولون واستشاريو البناء للمساكن الجديدة وما هو خاضع للضريبة من العقارات التجارية، وهو ما سيؤدي إلى فجوة متوقعة وممارسات عديدة في التهرب الضريبي".

وأكد حرص الهيئة على تخفيف إجراءات الامتثال على المواطنين والمقاولين عبر تقديم الطلب مرة واحدة بعد استكمال تنفيذ بناء المسكن بدل إعادة نفس الإجراء وتقديم متطلبات الاسترداد مرات عديدة خلال فترة البناء، ولضمان عدم التأثير على المستفيدين من استرداد الضريبة، تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الخاصة بمعالجة طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة والمحددة بعشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب والبيانات الداعمة، مع خمسة أيام عمل لرد المبالغ في حال الموافقة على المبلغ المطلوب للاسترداد.