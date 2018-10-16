«غرفة دبي» تتيح خدمات ذكية عبر تطبيقاتها وموقعها الإلكتروني

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استعرضت غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، أبرز خدماتها ومبادراتها الذكية المقدمة للعملاء من زوار مراكز خدماتها التي توفر على مجتمع الأعمال وأعضاء الغرفة الكثير من الوقت والجهد.

وأوضحت «الغرفة»، في بيان أمس، أن الخدمات الذكية التي تتيحها عبر تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني، تشمل إتمام معاملات خدمات العضوية، وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، إضافة إلى شهادات المنشأ والخدمات القانونية، وخدمة الدراسات والأبحاث وتقارير الأعمال، فضلاً عن علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني.

وأكد المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد بوعميم، التزام «الغرفة» بتعزيز تحول مجتمع أعمالها إلى مجتمع ذكي ومتطور، والحرص على تسهيل حصول عملائها على الخدمات بسهولة ويسر، لافتاً إلى أن الخدمات الذكية التي توفرها «الغرفة» لا تعكس فقط سهولة في تقديم الخدمات، وإنما تمثل كذلك أسلوب جذب لشركات عالمية تتطلع لأن تكون بيئة الأعمال مواكبةً لطموحاتها وتوسعاتها.

وقال بوعميم إن «المشاركة في فعاليات (أسبوع جيتكس للتقنية 2018) تعتبر في غاية الأهمية لـ(غرفة دبي)، حيث إن هذا المعرض هو منصة مثالية للتواصل مع مجتمع الأعمال المحلي، وتشجيع الشركات ومتعاملي (الغرفة) على الاستفادة من الخدمات والحلول الذكية التي نقدمها، والتي يمكن أن تساعدهم على تعزيز قدراتهم التنافسية في بيئة العمل». يشار إلى أن «غرفة دبي» تتيح عدداً من التطبيقات الذكية التي تشمل تطبيق العضوية الذكية لـ«غرفة دبي»، وتطبيق بوابتكم إلى إفريقيا، وتطبيق الوساطة الذكية، وهي تطبيقات مختلفة المهام تصب في مصلحة تسهيل تجربة العميل وإثرائها، ومساعدة المتعاملين على أداء أعمالهم بسهولة ويسر.