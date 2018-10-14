4500 عارض يشاركون في الدورة الأكبر لـ «أسبوع جيتكس للتقنية»

المصدر: أبوظبي ودبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 4500 عارض، وبزيادة وصلت إلى 80% في عدد الشركات الناشئة المشاركة، وستكون الدورة السنوية الـ38 من المعرض، التي تستمر حتى 18 الجاري، والنسخة الثالثة من حدث «جيتكس لنجوم المستقبل»، أكبر نسخة من «جيتكس» في تاريخه. ويشارك في المعرض متحدثون من أكثر من 200 جهة حكومية دولية، وسط توقعات بحضور 100 ألف زائر، للاطلاع عن قرب وتجربة الإبداعات التقنية.

ويشارك في المعرض، عالِمُ الحاسوب البريطاني مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت)، السير تيم بيرنرز لي، الذي يركز اهتمامه حالياً على عمالقة الإنترنت من أمثال «فيس بوك» و«غوغل» و«أمازون»، حيث يكشف عن مشروعه المشترك الأحدث، الذي يأتي بعنوان «إنربت»، والذي يسعى من خلاله إلى إعادة دفة التحكم في البيانات الشخصية بالكامل إلى أيدي مستخدمي الإنترنت.

وسيكشف بيرنرز لي، حصرياً للجمهور خلال مشاركته في المعرض، عن مشروعه الجديد والواعد، الذي يحظى بدعم العديد من صناديق دعم المشروعات، والشركات التضامنية المحدودة، ومستثمرين من جهات مؤسسية وخاصة.

نجوم المستقبل

ويستضيف «جيتكس لنجوم المستقبل» أكثر من 700 من الشركات المبدعة في مجالها، التي تغطي أعمالها 19 قطاعاً مختلفاً، حيث تحظى جميعها بفرصة تعريف نفسها إلى 1500 من المستثمرين والمحفزين والحاضنين من أمثال «غوغل فينتشرز»، و«صندوق أمازون فينتشرز»، ومؤسسة التمويل الدولية (أي إف سي)، و«أي دي جي فينتشرز»، و«درابر وشركاه»، وشبكة «أنجيل الأوروبية للأعمال».

وتشهد منصات العرض المختلفة عروضاً حية لتقنيات رائدة من أبرزها «أي بي كريكيت»، أول لعبة واقع افتراضي تم إنشاؤها برعاية رئيس جمهورية الهند، سري راما ناتخ كوفيندا، وتقنية «ساتشور» المرتبطة بالأقمار الاصطناعية، بهدف مساعدة المزارعين على مضاعفة إنتاجيتهم من المحاصيل، وكذلك التعرف إلى إحدى الشركات الناشئة والواعدة التي نجحت أخيراً في إبرام مذكرة تعاون مع مؤسسة «بيل جيتس»، بالإضافة إلى تجربة كبسولة «بودي أو» التي يمكن للشخص أن يجلس بداخلها لتشخيص كامل الجسم في غضون سبع دقائق فقط، و«آي سبيس» أصغر الروبوتات وأخفها وزناً في مجال عربات استكشاف القمر.

ومن مجتمع الشركات الناشئة إلى المؤسسات العملاقة مثل «أمازون»، و«غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«إتش بي إيه»، و«إس إيه بي» و«الخدمات السحابية من علي بابا»، و«هواوي»، التي تعود مرة أخرى إلى ندوات «جيتكس» لتكشف عن أحدث تقنياتها المتطورة، والتي تتنوع أفكارها بين نوافذ السيارات التي تتحول إلى شاشات تعمل باللمس لعرض ملفات الفيديو الترفيهية، ومرآة لإجراء مسح الأشعة السينية.

كما تشارك أكثر من 100 شركة أخرى لاستعراض تطبيقات تتبنّى تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويعود تحدي «جيتيكس سوبرنوفا جلينجز» هذا العام، وتقام منافساته ضمن ثماني فئات، من بينها «أفضل تقنية ذكاء اصطناعي»، و«أفضل شركة ناشئة تقودها سيدة»، وأفضل شركة إماراتية ناشئة. وتلقت المسابقة أكثر من 200 طلب مشاركة من 40 دولة. وتقام الجولة الأولى من المنافسات بمشاركة أقوى 75 شركة مدرجة على القائمة القصيرة، وذلك اليوم وغداً، وذلك قبل أن يتم تحديد المتنافسين النهائيين لخوض التصفيات النهائية، يعقبها الإعلان عن الفائزين الأربعاء المقبل. ويصل إجمالي قيمة جوائز تحدي «جيتيكس سوبرنوفا جلينجز» إلى 180 ألف دولار أميركي.

وتتوجه أنظار العديد من الجهات الحكومية وقادة الصناعة، مثل «أكسنتشر»، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ومستشفى «كلية كيجنز» بلندن، إلى الشركات الناشئة، بحثاً عن أفضل الأفكار واختيارها لخوض منافسات «كأس الابتكار» في فئاتها الأربع.

وقالت نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «إن المبدعين المشاركين سواء من العارضين أو المتحدثين، والمئات من المشاركين في مختلف المسابقات، وكذلك الزوار والمستثمرون، سيجتمعون في مركز دبي التجاري العالمي خلال هذا الأسبوع بدافع واحد، وهو شغف اكتشاف أحدث التقنيات الرقمية وتجربتها عن قرب، والتي تأتي ثمرة لشراكات عمل إبداعية، من شأنها إحداث نقلات نوعية في طريقة حياتنا. ونحن فخورون بذلك وسعداء باستقبال كل من يشاركنا هذا الشغف».

التقاضي الذاتي

إلى ذلك، يشارك مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، في «أسبوع جيتكس للتقنية».

ويشارك المركز في منصة متميزة تحت شعار «التقاضي الذاتي يحاكي الذكاء الاصطناعي»، حيث سيتخذ من هذا الحدث فرصة مثالية للتفاعل مع زوار الحدث، لتسليط الضوء على أبرز التقنيات الحديثة الذكية التي سيكشف عنها خلال المعرض.

وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى: «نحرص على تطوير التطبيقات المتطورة التي تعمل على تيسير وسرعة التقاضي لمتعاملي المركز، وتسهم في إرساء بيئة عقارية آمنة للجميع. ومن شأن التقنيات التي سنكشف عنها في هذا الحدث أن تزيد الثقة بالقطاع العقاري، وتضمن الحقوق لجميع الأطراف في السوق، لتظل دبي الوجهة الاستثمارية المثلى».

83 خدمة

من جهتها، تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في المعرض، ضمن جناح حكومة إمارة أبوظبي الذي يقدم 83 خدمة ومشروعاً، من خلال 24 جهة حكومية تقودها هيئة الأنظمة والخدمات الذكية.

وقال سيف محمد الهاجري، رئيس الدائرة، إن الدائرة ستقدم خمس مبادرات، هي تاجر أبوظبي، ورحلة التراخيص الاقتصادية ضمن منظومة الخدمات المتكاملة (تم)، ونظام تسجيل براءة اختراع، والتقييم التكنولوجي لفكرة أواختراع وتقييم النموذج التطبيقي، ودعم الشركة الناشئة.

من جانبها، تطرح شركة «أمل غلاس»، نظارتها الذكية «الأمل 1»، التي تعتبر تطوراً مهماً للمكفوفين وضعاف البصر، في خطوة ستشكل إضافة نوعية لشريحة أصحاب الهمم من زوار المعرض. وسيتم عرض النظارة ضمن جناح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لإتاحة الفرصة أمام المكفوفين وضعاف البصر، للتعرف إلى النظارة والخدمات النوعية التي توفرها لمستخدميها. وتوفر النظارة 25 خدمة مهمة يحتاجها الكفيف وضعيف البصر كخدمات أساسية في حياته اليومية والعملية.

وأعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، المزود لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، مشاركتها في فعاليات المعرض. وتستضيف «نداء» شركاءها الرئيسين، وهم شركة «إيرباص»، و«نوكيا»، و«شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»، حيث ستستعرض هذه الشركات أحدث تقنيات اتصالات الجيل الرابع وتطبيقات إنترنت الأشياء التي تعمل بالتوافق مع شبكة «نداء» لاتصالات الجيل الرابع (Nedaa 4G).

كما تشارك «إيرباص» في المعرض، تحت شعار «إنتليجنس شايرد»، حيث تستعرض مشغل شبكة المحمول الافتراضية الآمن (SMVNO) بتكنولوجيا الواقع الافتراضي بالزمن الحقيقي (VR)، الذي يعتمد على حل «تاكتيلون» (Tactilon) لمشغل شبكة المحمول الافتراضية.

مبادرة مشتركة

بدورها، تبحث «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، أول مركز لدعم ابتكار التقنيات المستدامة في قطاعات الطاقة الناشئة، وهي مبادرة مشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة «بي بي»، عن مزيد من الشركات الناشئة في دولة الإمارات والمؤهلة للحصول على مزايا التمويل والتدريب والإرشاد، وذلك خلال مشاركة الوحدة في المعرض.

وسيطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال مشاركته في «أسبوع جيتكس للتقنية» تحت مظلة حكومة أبوظبي الرقمية، موقع «جودة» البوابة الرقمية التي تجمع كل خدمات المجلس الفنية، وتسهل على المتعاملين الوصول إلى خدمات المجلس، وتقديم طلبات الحصول على خدمات المجلس من خلالها، إضافة إلى خاصية سهولة متابعة حالة الطلبات المقدمة.

وتعرض دائرة النقل في إمارة أبوظبي خلال المعرض، عدداً من المبادرات الذكية والمشروعات المبتكرة التي تخدم المجتمع وتعزز التنمية المحلية، وتنعكس بالإيجاب على جودة الحياة في الإمارة. ومن بين المشروعات التي تعرضها الدائرة، مركبة ذاتية القيادة، بالتعاون مع شركة (مصدر).

5 مبادرات

تشارك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، وتستعرض خمس مبادرات ابتكارية وذكية، تستهدف تعزيز مفاهيم الأمان والسلامة في الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، ويعتمد بعضها على تقنيات تتعلق بالذكاء الاصطناعي وبيانات «بلوك تشين».

وأكد مدير عام الهيئة، عبدالله المعيني، أن من بين أبرز المشروعات التي تستعرضها الهيئة، مشروع «My Drone»، وهو المنصة الاتحادية لتسجيل منتجات الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية، كما ستعرض كذلك مشروع نظام إدارة علاقات المتعاملين للخدمات التي تقدمها الهيئة، وأحدث ما تم تطويره في الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة، كما ستعرض الهيئة للجمهور من الجهات الحكومية والخاصة، المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركبات المستعملة المستوردة.

الذكاء الاصطناعي

تكشف شركة «سيسكو» خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، عن أحدث باقة من تقنياتها المتطورة لدعم مسيرة الشرق الأوسط نحو التحول الرقمي. وتهدف تلك الابتكارات إلى المساعدة على تمكين المزوّدين من القطاعين العام والخاص بالمنطقة لتبني الحلول السحابية. وتستعرض الشركة تقنياتها تحت شعار «منصة آمنة وذكية للأعمال الرقمية».

التحوّل الرقمي

تستعرض الدوائر والجهات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية» خدماتها الإلكترونية والرقمية، وتطبيقاتها الذكية التي توفرها لمتعامليها من الجمهور والشركات.

وأوضح مسؤولو الجهات والدوائر الحكومية أن مشاركتهم في المعرض تأتي للكشف عن المستوى التقني المتقدم الذي باتت تقدمه حكومة الشارقة لمتعامليها.

خدمات ذكية

تشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان، ضمن جناح حكومة عجمان في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية»، وسيشهد الحدث إطلاق برنامج «تجربة السائح»، وهو منصة لآراء وتعليقات نزلاء الفنادق والمعالم السياحية في الإمارة. وستطلق الدائرة مشروع الربط الإلكتروني مع أنظمة PMS للمنشآت الفندقية بالإمارة، لأتمته التقارير الإحصائية، إلى جانب إطلاق خمس خدمات رقمية جديدة، والنسخة المحدثة من تطبيق «زر عجمان».

- مخترع «الإنترنت»

تيم بيرنرز لي يطرح

مشروعه الجديد

«إنربت» خلال المعرض.