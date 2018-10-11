مكتوم بن محمد: توفير بيئة عمل مثالية لجميع الشركات والمستثمرين لتوسيع أنشطتهم وبرامجهم الاستثمارية

المصدر: دبي ــ وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على مساعي دولة الإمارات ودبي خاصة، لتوفير بيئة عمل مثالية، ووسائل دعم وتسهيلات لوجستية متكاملة وذات جودة عالية لجميع الشركات والمستثمرين، من أجل تعزيز وتوسيع أنشطتهم وبرامجهم الاستثمارية والتطويرية.

جاءت تصريحات سموه خلال استقباله، أمس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «هيلتون» العالمية، كريستوفر جي نسيتا.

وتفصيلاً، استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «هيلتون» العالمية، كريستوفر جي نسيتا.

ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي عقد في «أبراج الإمارات» بدبي، بكريستوفر جي نسيتا والوفد المرافق.

وأشار سموه إلى مساعي دولة الإمارات ودبي خاصة لتوفير بيئة عمل مثالية، ووسائل دعم وتسهيلات لوجستية متكاملة وذات جودة عالية لجميع الشركات والمستثمرين، من أجل تعزيز وتوسيع أنشطتهم وبرامجهم الاستثمارية والتطويرية.

وتبادل سموه، وكريستوفر جي نسيتا، الحديث حول دور القطاع الفندقي في تنشيط الحركة السياحية، ورفد الاقتصاد الوطني وإنعاشه، وناقشا عدداً من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية «المجموعة» ونشاطها في المنطقة والعالم، وتعزيز سبل التعاون والشراكة التي تجمع «المجموعة» بدبي ودولة الإمارات على وجه العموم، بهدف تحقيق تطلعاتها في التوسع على مستوى المنطقة.

وشكر كريستوفر جي نسيتا، سمو نائب حاكم دبي، على كل ما توفره الجهات المعنية في دبي ودولة الإمارات من تسهيلات للشركة التي تأسست في عام 1919، ويقع مقرها الرئيس في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، وتدير نحو أكثر من 570 فندقاً ومنتجعاً في 85 دولة.

وأكد كريستوفر جي نسيتا، أهمية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص، التي توفر كل أسباب النجاح والسعادة للمستثمرين في شتى القطاعات، مشيداً في هذا السياق بالبنية التحتية ذات المعايير العالمية، التي اعتبرها وسيلة جذب أساسية للشركات العالمية والمستثمرين.

حضر اللقاء مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ومدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال المري.