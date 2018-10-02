اقتصادية دبي: السيّاح السعوديون الأكثر وعياً بحقوق المستهلك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، بأن السياح السعوديين هم الأكثر وعياً بحقوق المستهلك بين السياح الدوليين الذين يزورون دبي، مشيرة إلى أن إدارة حماية المستهلك التابعة لها، استقبلت 1340 شكوى مستهلك قدمها سعوديون خلال الأشهر التسعة الماضية، تم حلها جميعاً خلال الوقت القياسي لإغلاق شكاوى المستهلكين المتمثل في أربعة أيام عمل.

إلى ذلك، كشفت بيانات لاقتصادية دبي، أن المستهلكين المقيمين في دبي من الجنسية الهندية احتلوا المركز الأول في قائمة أهم الجنسيات التي قدمت شكاوى بين المقيمين في إمارة دبي خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، حيث تلقت اقتصادية دبي عبر وسائل التواصل المختلفة 3163 شكوى من مقيمين هنود.

شكاوى السياح

وتفصيلاً، أفادت اقتصادية دبي، بأن السياح السعوديين هم الأكثر وعياً بحقوق المستهلك بين السياح الدوليين الذين يزورون الإمارة، مشيرة إلى أن إدارة حماية المستهلك التابعة لها، استقبلت 1340 شكوى مستهلك قدمها سعوديون خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2018، تم حلها جميعاً خلال الوقت القياسي لإغلاق شكاوى المستهلكين المتمثل في أربعة أيام عمل.

وأظهرت بيانات لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن السياح السعوديين تصدروا من حيث عدد تقديم الشكاوى، فيما جاء في المركز الثاني السياح العمانيون، بينما حل الكويتيون ثالثاً، ثم السياح الهنود رابعاً، في حين جاء السياح المصريون في المرتبة الخامسة.

ووفقاً للبيانات قدم السياح من سلطنة عمان 127 شكوى، ثم جاء السياح من دولة الكويت مع عدد شكاوى مستهلك بلغ 83 شكوى، بينما قدم السياح من الجنسية الهندية 71 شكوى خلال الأشهر التسعة الماضية فيما بلغ عدد شكاوى السياح من مصر 68 شكوى.

شكاوى المقيمين

وكشفت البيانات، أن المستهلكين المقيمين في دبي من الجنسية الهندية احتلوا المركز الأول في قائمة أهم الجنسيات التي قدمت شكاوى بين المقيمين في إمارة دبي خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، حيث تلقت اقتصادية دبي عبر وسائل التواصل المختلفة 3163 شكوى من مقيمين هنود.

وأفادت بأن المقيمين المصريين في دبي احتلوا المركز الثاني في القائمة مع 2359 شكوى، فيما جاء المستهلكون من المقيمين الأردنيين ثالثاً بعدد شكاوى بلغ 1149، بينما حل المقيمون الباكستانيون رابعاً بعدد 818 شكوى، بعد أن كانت الجنسية الفلبينية تحتل المركز ذاته في العام الماضي بعدد 372 شكوى. أمّا المقيميون في دبي من الجنسية السورية احتلوا المرتبة الخامسة بعدد 747 شكوى.

مستوى الوعي

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «ارتفاع عدد شكاوى السياح السعوديين يعكس مستوى الوعي الذي يتمتع به السائح السعودي في دبي بالجوانب التي تحمي حقوقه كمستهلك في دبي»، مشيراً الى أن «السياح السعوديين يمثلون أيضاً نسبة لافتة من السياحة الى دبي ويعكس وجودهم على قائمة أهم السياح الذين تقدموا بشكوى تواجداً فعالاً في قطاع التجزئة والتسوق في دبي».

وأكد الزعابي أن «ارتفاع عدد الشكاوى يعكس أداء السياحة السعودية أيضاً، إذ إن السياح السعوديين يحتلون المركز الثاني في قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين الى دبي».

وأضاف أن «المقيمين من الجنسية الهندية يحتلون المركز الأول بين المقيمين في دبي، وهو أمر طبيعي مع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القوية بين الإمارات والهند، حيث تعد بين أهم الأسواق التجارية مع دبي وتعتبر دبي وجهة رائدة للشركات والمستثمرين الهنود في العالم».

أهم الشكاوى

بينت إحصاءات لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن شكاوى المستهلكين ضد مكاتب تأجير السيارات جاءت في المرتبة الأولى بين أهم شكاوى السياح في دبي بنسبة 39%، بينما احتلت شكاوى الخدمات النسبة الأعلى بين شكاوى المقيمين في الإمارة بنسبة 27% خلال الأشهر التسعة الماضية.