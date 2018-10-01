مراكز التعهيد تنجز 80% من معاملات الترخيص والتسجيل التجاري في دبي خلال 5 أشهر

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي بأن مراكز تعهيد الخدمات التابعة لها، المنتشرة في أرجاء الإمارة، أنجزت نحو 80% من خدمات قطاع التسجيل والترخيص التجاري، خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي.

وأفاد تقرير صادر عن اقتصادية دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، بلغ 139 ألفاً و127 معاملة، مشيراً إلى أن حصة مراكز التعهيد منها بلغت 111 ألفاً و689 معاملة.

وأوضح التقرير أن مراكز التعهيد التابعة لاقتصادية دبي أصدرت ما يصل إلى 296 شهادة متنوعة، إضافة إلى منحها 10 آلاف و805 تصاريح تجارية، و10 آلاف و399 موافقة مبدئية على تأسيس شركات في دبي، فضلاً عن منح ما يصل إلى 142 رخصة فورية، وأصدرت ما يصل إلى 8108 رُخَص تجارية.

وأضاف أن مراكز التعهيد، المنتشرة في دبي، جددت ما يزيد على 36 ألف رخصة تجارية، كما أنها وافقت على منح 14 ألف اسم تجاري.

وذكرت اقتصادية دبي أنها تعتزم الموافقة على افتتاح ثمانية مراكز جديدة خلال العام الجاري، مشيرة إلى انه يعمل حالياً 24 مركز تعهيد في مناطق مختلفة من إمارة دبي.

وبينت أن خدمات مراكز التعهيد التابعة لها تشمل خدمات قطاع التسجيل والترخيص التجاري، وجميع الخدمات الفرعية التابعة لها، باستثناء التعديلات المباشرة، حيث تعمل المراكز على تقديم خدمات بدء الأعمال، والموافقات المبدئية، والشهادات، إلى جانب إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء الرخص التجارية، فضلاً عن التصاريح التجارية، وحجز الأسماء التجارية.

وأكدت أن تلك المراكز تعزز بيئة الأعمال في إمارة دبي، وتمنح العديد من التسهيلات لأصحاب الرخص التجارية.

يشار إلى أن اقتصادية دبي تخصص جائزة ربع سنوية لأفضل مركز تعهيد يقدم خدمات الدائرة للمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اقتصادية دبي على تعزيز التنافسية في تقديم الخدمات، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وذلك بالاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في إجراءات مزاولة الأعمال التجارية والحفاظ على المكانة الاقتصادية لإمارة دبي.

24

مركز تعهيد تابعة

لاقتصادية دبي، تعمل

في مناطق مختلفة

من الإمارة.