مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» يوصي بتوزيع 735 مليون درهم نقداً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، قراراً يوصي بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بقيمة 735 مليون درهم (0.0588 درهم لكل سهم). وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن هذا القرار سيطرح للتصويت عليه في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين، التي ستعقد في أبوظبي يوم 14 أكتوبر المقبل، في حال موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الموعد.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، سعيد مبارك الراشدي: «يرسخ إقرار مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح المرحلية التأكيد على التزامنا العميق بسياسة مستمرة ومتطورة لتوزيع الأرباح، ويعكس بدقة مستوى النتائج المالية القوية التي حققناها خلال النصف الأول من عام 2018، ويشير إلى ثقتنا الكبيرة بقدرتنا على مواصلة تنفيذ خططنا الاستراتيجية بنجاح».