720 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات والسعودية في 15 عاماً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كشف تقرير إحصائي للهيئة الاتحادية للجمارك عن نمو الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والسعودية بنسبة 1230% منذ قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقاً لبيان أصدرته الهيئة أمس.

وأشار التقرير إلى أن الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين (تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية) بلغ 720 مليار درهم خلال 15 عاماً، موضحاً أن حجم التجارة بلغ ستة مليارات درهم فقط في عام 2003، فيما شهدت الأعوام التالية نمواً متزايداً ليصل إلى 79.2 مليار دهم في عام 2017، ونحو 38.4 مليار درهم في النصف الأول فقط من العام الجاري.

وبيّن التقرير أن إجمالي واردات دولة الإمارات من السعودية خلال الفترة المحددة بلغ 244.2 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى المملكة 144.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 330.9 مليار درهم.

وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، المفوض علي بن صبيح الكعبي، إن «السعودية تمثل شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي تعد فيه دولة الإمارات بوابة تجارية رئيسة للمملكة، فإن السعودية حافظت على مكانتها كشريك تجاري أول لدولة الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط».

وأضاف أن «العلاقات الجمركية والتجارية الإماراتية السعودية تشهد نمواً متصاعداً منذ عقود طويلة، نتيجة للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، كما أنها تمثل انعكاساً طبيعياً للنجاحات التي تحققت على مستوى البلدين».

وأكد الكعبي حرص الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية الكامل على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع السعودية، وإزالة كل معوقات التجارة البينية والارتقاء بمستوى التعاون الجمركي.

• %1230 نمواً في إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين منذ 2003.