4 شرائح سعرية مخفضة لاستهلاك الكهرباء في المصانع

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل المزروعي، أنه تنفيذاً لمبادرة مجلس الوزراء بخفض أسعار الكهرباء للمصانع، تم وضع أربع شرائح سعرية لكهرباء المصانع، حسب الاستهلاك، مشيراً إلى أنه من المقرر العمل بالشرائح الجديدة اعتباراً من أول الشهر المقبل.

وأوضح المزروعي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، في مقر الوزارة بحضور مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد صالح، أن الشرائح السعرية الجديدة تبدأ بفئة المصانع الكبيرة، وهي التي تستهلك 100 ميغاواط /‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساعة فما فوق، إذ تتم محاسبتها على 32 فلساً مضروبة في إجمالي الكمية المستخدمة، تليها الفئة الثانية من المصانع والتي تستهلك من 10 إلى أقل من 100 ميغاواط/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساعة، وهذه بسعر 35 فلساً، ثم المصانع التي تستهلك من خمسة إلى أقل من 10 ميغاواط/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساعة بسعر 38 فلساً، وأخيراً المصانع الصغيرة جداً التي تستهلك من واحد إلى أقل من خمسة ميغاواط/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساعة بسعر 40 فلساً. وأضاف أنه «تقرر أيضاً إلغاء رسم التوصيل، إذ تم استبداله برسم استخدام الشبكة بحيث يوزع الرسم على كل كيلواط يتم استخدامه، بما يضمن تخفيضه وتحويله من نفقات رأسمالية مكلفة إلى نفقات تشغيلية توزع على الاستخدام»، لافتاً إلى أن «الرسم كان يدفع مرة واحدة في السابق».

وذكر أن «عدد المصانع على مستوى الدولة يصل حالياً إلى 6800 مصنع في شتى المجالات». وتابع المزروعي أن «الهدف من المبادرة يتمثل في دعم قطاع الصناعة بأكمله، لذا تم أيضاً إلغاء (القطاع الصناعي تملك حر)، ليصبح قطاعاً صناعياً فقط حتى يدخل في المبادرة»، مشيراً إلى أن «المبادرة تستفيد منها المصانع التي تستفيد من خدمات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء».

وشدد على أن «هناك توجهاً لحث المصانع الكبيرة على لعب دور مهم في تعيين المواطنين في القطاع الصناعي بما يمثل قيمة مضافة لها».

6800

مصنع في شتى المجالات تعمل في الدولة حالياً.