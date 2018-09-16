إصدار رخصة تجارية يبدأ بخطوة تحديد النشاط

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

يعتبر تحديد النشاط هو الخطوة الأولى في عملية إصدار الرخصة التجارية، فمن خلال النشاط يتم تحديد الأطراف المرتبطين بهذا النشاط والأشكال القانونية المسموح بها للنشاط. وهناك أكثر من 2199 نشاطاً اقتصادياً متاحاً في إمارة دبي، حيث تقسم هذه الأنشطة ضمن مجموعات مختلفة تتضمن أنشطة تجارية، وصناعية، ومهنية وسياحية.

وفي حال رغبة المستثمر في مزاولة نشاط اقتصادي غير مندرج ضمن الأنشطة الاقتصادية المتاحة، يمكنه إرسال بريد إلكتروني إلى info@dubaided.gov.ae أو التوجه إلى قسم تصنيف الأنشطة في اقتصادية دبي، مع التأكد من توفر وصف واضح للنشاط.

ويرتبط نوع الرخصة بنوع النشاط، فإذا كان نشاط الرخصة مهنياً، يكون نوع الرخصة (مهنية)، ولو اجتمع في الرخصة أكثر من نوع من الأنشطة فنأخذ بالنشاط الأكبر ويعتبر النشاط الصناعي هو الأكبر، ومن ثم التجاري وبعده المهني. ويمكن دمج الأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية، بشرط أن تكون الأنشطة متجانسة أو إصدار تصريح للنشاط المراد إضافته، ومثال على ذلك، إذا اجتمعت الأنشطة التجارية والمهنية في رخصة واحدة فيكون نوع الرخصة تجارياً، لأن النشاط التجاري هو النشاط الأكبر (ولا ينطبق هذا على الأنشطة السياحية).

ورغم أن اقتصادية دبي هي الجهة الوحيدة المعنية بترخيص المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي، إلا أنه يتوجب معرفة أن بعض الأنشطة الاقتصادية تخضع لجهات محلية واتحادية أخرى تعمل على تنظيم مزاولة هذه الأنشطة ضمن شروط وضوابط تحددها القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الجهات، وعليه فإن بعض الأنشطة الاقتصادية تتطلب الحصول على موافقات هذه الجهات المنظمة للنشاط.