مورّدون: التقنيات المتقدمة تضع الإمارات كمنتج عالي الجودة بكلفة منخفضة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تنطلق في «فيستفال آرينا» بدبي، من 18 إلى 19 سبتمبر الجاري، فعاليات مؤتمر ومعرض «إس بيه إس» SPS للأتمتة في الشرق الأوسط، بمشاركة أبرز مورّدي الحلول العالميين.

وقال مورّدو حلول أتمتة عالميون إن مستقبل الإنتاج في الإمارات سيشمل تقنيات متقدمة، ما يسمح للدولة بوضع نفسها منتجاً عالي الجودة بكلفة منخفضة، ومن دون الحاجة إلى آلات وأدوات باهظة الثمن أو وقت طويل. وأوضحوا أنه يمكن لدولة الإمارات أن تصبح رائدة على مستوى العالم في مجال «الصناعة 4.0»، الذي يدمج الأتمتة وتبادل البيانات في تقنيات التصنيع، وتصنف بين أكبر الأسواق العالمية في 2016 ـ 2017 في الأتمتة الصناعة.

معرض «إس بيه إس»

وقال الرئيس التنفيذي في شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، المنظمة للمعرض، أحمد باولس، إن معرض SPS للأتمتة في الشرق الأوسط، يعد النقطة المحورية الجديدة لصناعة الأتمتة سريعة التطور في المنطقة.

وأضاف أن شركات تصنيع المعدات الأصلية ستعرض أحدث الحلول لأكبر الأسماء في مجال الأتمتة، فيما يتضمن المؤتمر عدداً من العروض الحيوية مثل دراسات الحالة المميزة حول أتمتة المعالجة الروبوتية، وتصفح إنترنت الأشياء الصناعي في تغليف المواد الغذائية.

وأشار إلى أن المعرض يغطي كل ما يتعلق بالبنية التحتية المؤتمتة للتصنيع والبناء، بدءاً من أنظمة ومكونات «درايف» والبرامج، وتقنيات المعلومات والبنية التحتية الميكانيكية، إلى تقنية الواجهة ووحدات تزويد الطاقة، وأجهزة واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة.

تكنولوجيا صحيحة

بدورها، قالت مديرة المبيعات الدولية والتسويق في شركة Indu-Sol، ومقرها ألمانيا، ستيفاني شولز، إن الاستثمار في التكنولوجيا الصحيحة قد يجعل مصانع الشرق الأوسط الأحدث في العالم.

وأضافت أن تطبيق التكنولوجيا والعمليات الجديدة يستغرق بعض الوقت ويكلف الموارد، لكن الشركات المصنعة ستجني الفائدة على المدى الطويل، إذ استغرق الأمر في ألمانيا سنوات عدة لتحسين مصانع الإنتاج وتطوير مفاهيم فعالة للحافلات الميدانية الصناعية.

إمكانات هائلة

من جانبه، قال سيفكت سراكوجلو، من «ميتسوبيشي إلكتريك تركيا» إن تقنيات الأتمتة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لم توجد إلا أخيراً، إلا أن المنطقة منفتحة على التطورات التكنولوجية ومهتمة للغاية بالموضوع.

وتابع: «هناك إمكانات هائلة، خصوصاً في الإمارات والسعودية، إذ ركزت هاتان الدولتان على صناعة الأتمتة الصناعية»، لافتاً إلى أن دبي جذبت في السنوات الأخيرة الاهتمام برجال الشرطة الآليين، وكانت مثار حديث واسع النطاق بسبب سيارات الشرطة ذاتية القيادة.

الصناعة

وفي سياق متصل، قال المدير العام لشركة «كانون أوتوماتا» Cannon Automata الإيطالية، أليساندرو مانشيني، إنه يمكن لدولة الإمارات أن تصبح رائدة على مستوى العالم في مجال «الصناعة 4.0»، الذي يدمج الأتمتة وتبادل البيانات في تقنيات التصنيع، ويجمع بين النظم الفيزيائية السيبرانية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية. وأكد أن التصنيع أحدث فرصاً كبيرة في دولة الإمارات، وتابع: «تتميز دولة الإمارات بقدرتها على احتضان ودمج مدخلات التكنولوجيا الجديدة بسرعة أكبر، وبناء المهارات بسرعة عالية جداً مقارنة بدول أخرى». وأفاد بوجود العديد من الإمكانات التي يمكن أن تصبح دولة الإمارات رائدة فيها على مستوى العالم في «الصناعة 4.0».

وشدد مانشيني على أن مستقبل الإنتاج في الإمارات سيشمل تقنيات متقدمة، ما يسمح للدولة بوضع نفسها منتجاً عالي الجودة بكلفة منخفضة، ومن دون الحاجة إلى آلات وأدوات باهظة الثمن أو وقت طويل. وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر المساهم الرئيس في دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بتبني تقنيات الأتمتة، كما تصنف بين أكبر الأسواق العالمية في 2016ــ2017 في الأتمتة الصناعة، بالتركيز على أجهزة الاستشعار والأدوات، والمحركات الكهربائية والمحركات، والتتابع الكهربائي، ومعدات التحكم الصناعي، ومناولة المواد والروبوتات الاصطناعية.

صناعة الأتمتة

يعد «إس بيه إس» الحدث الوحيد المتخصص في صناعة الأتمتة بالمنطقة، إذ يضم محترفي صناعات الأتمتة، و«إنترنت الأشياء»، والذكاء الاصطناعي، تحت سقف واحد، كما يوفر منصة مخصصة لأحدث الإبداعات والحلول التي تحفز المنطقة قدماً نحو مستقبل أذكى عالي التقنية.