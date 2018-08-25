مصانع جديدة في ابوظبي بقيمة استمارية لاكثر من نصف مليار درهم‎

المصدر: ابوظبي - الإمارات اليوم

واصل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي زياراته الميدانية الى المصانع الجديدة التي دخلت حيز الانتاج في ابوظبي خلال العام الجاري 2018 حيث قام وفد من المكتب بزيارة عدد من المصانع في مدينة ابوظبي الصناعية الثالثة يصل إجمالي قيمتها الاستثمارية 520 مليون درهم.

وقام وفد مكتب تنمية الصناعة بزيارة الى مصنع رينبو للحلول الميكانيكية ذ.م.م فرع صناعي المتخصص في المنتجات المعدنية النهائية كخزانات حديدية ومنتجات حديدية مكسية بالمعادن وقطع غيار ميكانيكية وأجزاء مضخات سوائل وأجزاء رؤوس حفر آبار النفط ومنتجات مطلية بالبودرة وتبلغ قيمته الاستثمارية 25 مليون درهم .

وشملت الجولة زيارة شركة مصانع الاصباغ الوطنية المحدودة ذ.م.م - فرع أبوظبي المتخصصة في صناعة الدهانات والملمعات والصبغات والمواد الملونة المجهزة وصناعة المذيبات والمخففات المركّبة العضوية والذي تبلغ قيمته الاستثمارية 25 مليون درهم بالاضافة الى هوت باك الصناعية للتغليف المتخصص في صناعة الأدوات البلاسـتيكية المستهلكة وأصناف الإغلاق البلاستيكية والدلاء والأوعية البلاستيكية وصناعة القوارير والعبوات البلاسـتيكية المماثلة والاستيراد والتصدير والذي تبلغ قيمته الاستثمارية 25 مليون درهم.

كما قام وفد المكتب بزيارة مصنع الإمارات بريفابريكيشن الصناعية البالغ قيمته الاستثمارية 270 مليون درهم والمتخصص في انتاج هياكل حديدية و خزانات ذات ضغط عالي حديدية وصلات وأنظمة أنابيب خزانات حديدية للمواد الكيماوية والوقود والمياه بالاضافة الى مصنع النصر للصناعات المعدنية البالغ قيمته الاستثمارية 45 مليون درهم والمتخصص في انتاج دعامات أنبوبية لأنابيب حفر حقول النفط هياكل حديدية ووصلات أنابيب حفر حقول النفط .

واختتم وفد مكتب تنمية الصناعة جولته الى المصانع الجديدة التي دخلت حيز الانتاج بزيارة فرع مصنع شركة الجزيرة للصناعات المعدنية ذ.م.م فرع البالغ قيمته الاستثمارية 100 مليون درهم والمتخصص في انتاج مسبوكات معدنية هياكل حديدية حاميات طرق منتجات مجلفنة على الساخن ألواح معدنية مزدوجة مدادات واسوار وبوابات معدنية بالاضافة الى زيارة مصنع تارجت للمنتجات البلاستيكية البالغ قيمته الاستثمارية 30 مليون درهم المتخصص في انتاج أكواب وعبوات وصواني وصحون بلاستيكية لحفظ الطعام ذات الاستعمال الواحد.

وأكد المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة حرص حكومة ابوظبي على تقديم كافة اشكال الدعم للمستثمرين في القطاع الصناعي من خلال توفير العديد من المزايا والمحفزات التي من شأنها أن تمكنهم من انجاح استثماراتهم لتشكل قيمة مضافة لاقتصاد امارة ابوظبي وتعكس في الوقت ذاته توجهاتها نحو تحقيق أهداف محور التنمية الاقتصادية في خطة ابوظبي.

وقال أن مكتب تنمية الصناعة يحرص على متابعة أداء المصانع الجديدة التي تدخل حيز الانتاج من خلال الزيارات المتكررة لفريق العمل بهدف الاطلاع على متطلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الدعم المناسب وتمكينهم من انجاح مشاريعهم وتحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي.

واكد المهندس احمد البلوشي في هذا السياق حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم الاستشارات والدعم الفني لتصدير منتجات هذه المصانع بما يسهم في تعزيز صادرات الامارة وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج والندوات التعريفية للصادرات المحلية بما يمكنها من دخول الاسواق بتنافسية عالية.

وأطلع وفد مكتب تنمية الصناعة من القائمين على المصانع الجديدة التي دخلت حيز الانتاج على طبيعة العمل فيها والية الانتاج والتسويق لمنتجاتها بدءا من دخول المنتج مراحل للتصنيع وانتهاء ببيعه وتسويقه في السوقين المحلي والخارجي.

وكرم وفد مكتب تنمية الصناعة خلال زيارته إدارات المصانع تثمينا لاختيارها الاستثمار في إمارة ابوظبي دعما لها في مواصلة أعمالها بما يمكنها من الاستفادة من بيئة الاعمال المتميزة التي توفرها حكومة امارة ابوظبي حيث أعرب أصحاب المصانع الجديدة عن شكرهم لوفد مكتب تنمية الصناعة على زيارته مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل لتساهم مصانعهم بشكل فاعل في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في أبوظبي.