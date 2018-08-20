«إم بي إف» تستثمر 970 مليون دولار لإنشاء مدينة طبية في باكستان

المصدر: دبي - وام

أعلنت مجموعة «إم بي إف» القابضة، ومقرها الإمارات، عن الاتفاق مع شركتي «ايبتشز» للإسكان، و«نيكسون»، مزود خدمات للشركات، لتخصيص 100 ألف متر مربع في منطقة «جلبرج غرين» في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، لإنشاء مدينة طبية متكاملة بمقاييس عالمية، توفر الخدمات الصحية والاستجمامية، بكلفة استثمارية تصل إلى 970 مليون درهم.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، مؤسس وصاحب مجموعة «إم بي إف» الوطنية، إن «هذا المشروع سيضم مستشفى فيه 400 سرير طبي، ويقدم أرقى مستويات الرعاية الصحية وسيكون هذا المستشفى تعليمياً جامعياً، كما تحتوي المدينة أيضاً على مول طبي ومناطق استشفاء واستجمام ومركز إقليمي للقلب وآخر لجراحة العظام». وأضاف أن المدينة الطبية بباكستان تشمل كلية للتمريض وستقدم أرقى الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية في هذا المجال، ويتوقع أن تخدم نحو مليون مريض أو مراجع شهرياً، حيث توجد حاجة لمثل هذا النوع من المستشفيات المتقدمة طبياً، بالإضافة الى الكثافة السكانية في باكستان. وأشار القاسمي إلى أن الكُلفة الاستثمارية لهذه المدينة الطبية تصل الى 970 مليون دولار، منوهاً بأنه تم الحصول على الأرض وتوجد رغبة في سرعة إنجاز المشروع من جميع الأطراف لتلبية الطلب المتنامي على الخدمات الصحية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والعمل على توفير التخصصات النادرة والدقيقة التي يحتاج اليها القطاع الصحي هناك ولايزال فيها ندرة حتى الآن.

ونوه بأن مجموعة «إم بي إف» ستتولى توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية للمدينة التي ستصل إلى 1000 شخص وسيكونون من داخل باكستان، كما أن المجموعة هي المسؤولة عن توفير الأجهزة والأسرة الطبية.

ولفت القاسمي الى أن شركة «نيكسون» ستمثل مجموعة «إم بي إف» في باكستان، حيث سيكون مشروع المدينة الطبية هو باكورة مشروعاتنا هناك.

تخصيص 100 ألف متر مربع بمنطقة «جلبرج غرين» في إسلام آباد لإنشاء المدينة الطبية.