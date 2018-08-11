«الطاقة الدولية»: هدوء أسواق النفط ربما يكون قصير الأجل

المصدر: موسكو - رويترز

أفادت وكالة الطاقة الدولية، أمس، بأن أسواق النفط دخلت مرحلة قصيرة من الهدوء، لكن عاصفة ربما تقترب في وقت لاحق من العام الجاري، حينما ستخفض عقوبات أميركية جديدة إمدادات النفط الإيراني.

وقالت الوكالة، التي تشرف على سياسات الطاقة في الدول الصناعية، في تقرير شهري، إن «هدوء السوق في الآونة الأخيرة، مع انحسار التوترات بشأن الإمدادات في الأجل القصير، والتراجع الحالي للأسعار، والنمو المنخفض للطلب ربما لا تستمر».

وارتفعت أسعار النفط قرب 80 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014، بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات، لكن الأسعار انخفضت في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي استعادت ليبيا بعض فاقد الإنتاج، وأشارت واشنطن إلى أنها قد تمنح بعض مشتري النفط الإيراني الآسيويين بعض الاستثناءات من العقوبات في العام المقبل.

لكن الولايات المتحدة تقول إنها لاتزال تسعى لإجبار زبائن النفط الإيراني على وقف المشتريات تماماً في الأجل الطويل.

وتعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بإنتاج يبلغ نحو أربعة ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل 4% من الإنتاج العالمي.

وأضافت الوكالة: «مع سريان العقوبات النفطية على إيران، ربما بجانب مشكلات في الإنتاج في أماكن أخرى، فإن الحفاظ على الإمدادات العالمية ربما يكون أمراً ينطوي على الكثير من التحديات، وقد يأتي على حساب الحفاظ على احتياطي مناسب من فائض الطاقة الإنتاجية».

وتعهدت السعودية بالتدخل، لمنع أي نقص في المعروض.

وتنتج المملكة حالياً نحو 10.4 ملايين برميل يومياً، وبإمكانها نظرياً زيادة الإنتاج إلى ما يزيد على 12 مليون برميل يومياً. لكن تلك الخطوة ستترك العالم دون احتياطي طاقة إنتاجية للتصدي لأي تعطيلات محتملة للإمدادات، في دول منتجة مثل ليبيا وفنزويلا ونيجيريا. وتابعت الوكالة: «لذلك، فإن توقعات السوق قد تبدو أقل هدوءاً في ذلك الوقت، مقارنة مع وضعها اليوم».

وبجانب المخاوف بشأن الإمدادات، تتلقى أسعار النفط الدعم من قوة نمو الطلب، الذي ارتفع على نحو متكرر ومفاجئ في السنوات الأخيرة، على الرغم من تعافي الأسعار. وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2018 دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً، لكنها زادت توقعاتها لعام 2019 نحو 110 آلاف برميل يومياً إلى 1.5 مليون برميل يومياً.