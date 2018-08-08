إطلاق حزمة خدمات لرواد الأعمال من الإمارات ودول «التعاون»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع «أون تايم بزنس ساتب» المتخصصة في مجال الخدمات المؤسسية، حزمة خدمات تفضيلية، عبارة عن برنامج للتطوير المستدام لرواد الأعمال، الذي يخدم مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري: «نسعى من خلال هذه المبادرة النوعية، إلى تسويق وتعزيز انتشار أعضائنا من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإتاحة الفرصة للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين، وبالتالي فتح قنوات تواصل لعرض المنتجات والخدمات التي يقدمونها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أون تايم»، وليد عبدالكريم، إن «توصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم الشباب الإماراتي، وتأكيد سموه على تمكين الشباب وإفساح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، دفعنا للمضي قدماً لإطلاق برنامج للتطوير المستدام لرواد الأعمال».

وبموجب الاتفاقية، تقدم «أون تايم بزنس ساتب» برنامج التطوير المستدام لرواد الأعمال، الذي يضم خدمات حكومية وأخرى مساندة، وتضم قائمة الخدمات الحكومية كلاً من إصدار بطاقة المنشأة (بطاقة الهجرة والعمل)، وتأشيرات الدخول لثلاثة موظفين، وملف حصة الأعمال، أما الخدمات المساندة فتضم: المساعدة في فتح حساب مصرفي، واختيار موقع العمل، واستشارات مجانية للتصميم الداخلي وتكنولوجيا المعلومات، وخصومات على رسوم خدمة تجديد الرخصة، ورسوم خدمات جميع المعاملات المقدمة من «أون تايم بزنس ساتب»، وخدمات الترجمة، وتقارير التدقيق السنوية، وبرامج التدريب المهني من «أون تايم»، ودراسة الجدوى لتوسيع الأعمال، وتطوير الموقع الإلكتروني.