«الأوراق المالية» تحذر من حسابات وشركات تقدم خدمات مالية دون ترخيص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجهت هيئة الأوراق المالية والسلع ثلاثة تحذيرات جديدة بخصوص شركات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم خدمات مالية للمستثمرين من دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة بممارسة هذا النشاط.

وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن التحذير الأول خاص بشركة «سي إم إس فاينانشيال»، لافتة إلى أن الشركة مرخصة من جانبها لمزاولة نشاط الوساطة في تداول السلع لدى بورصة دبي للذهب والسلع فقط، لكنها غير مرخصة لمزاولة أية أنشطة مالية أو تقديم أية خدمات مالية أخرى. وطالبت جمهور المستثمرين في حال رغبتهم في التعامل مع الشركة المذكورة، بأن يكون التعامل معها في حدود، ولأغراض النشاط المصرح لها بممارسته من جانب الهيئة فقط. وذكرت الهيئة أن التحذير الثاني يتعلق بالبنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار «رسملة»، موضحة أن البنك غير حاصل على أي ترخيص منها، وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن أي تعامل معه بشأن الأنشطة المرخصة منها. كما وجهت الهيئة تحذيراً بخصوص حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عنوانه «Ahmed stocks»، موضحة أن صاحب الحساب غير معتمد من قبلها كمستشار مالي أو محلل مالي، وبالتالي فإن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة.