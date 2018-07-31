«مواصفات» تعترف بشهادات «الحلال» الإندونيسية وفق المعايير الإماراتية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) مذكرة تفاهم مع لجنة الاعتماد الوطنية الإندونيسية، تعترف بموجبها «مواصفات» بشهادات «الحلال» الصادرة عن جهات الاعتماد الإندونيسية، استناداً إلى معايير دولة الإمارات.

وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، إن التعاون بين البلدين من شأنه أن يزيد حجم التجارة الثنائية، من خلال تنسيق معايير صناعة «الحلال» في البلدين، لاسيما أن البيانات الرسمية تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا نحو 3.7 مليارات دولار، ونستهدف وصول الزيادة إلى 5.5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الاهتمام بملف صناعة «الحلال» من شأنه أن يمثل فرصة جيدة للاستثمار، مبيناً أنه بموجب هذا التعاون ستعترف «مواصفات» بشهادات «الحلال»، الصادرة عن جهات الاعتماد الإندونيسية المعتمدة من قبل الهيئة، استناداً إلى معايير دولة الإمارات. وأوضح أن الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تخول «مواصفات» إجراء تقييم النظراء للجنة الاعتماد الوطنية في إندونيسيا، لضمان تلبيتها متطلبات «الحلال».

واتفق الطرفان على أن تلتزم لجنة الاعتماد الوطنية الإندونيسية بمتطلبات البنود ذات العلاقة بالمواصفة القياسية الإماراتية 2055-3، الخاصة بجهات الاعتماد الحلال، فيما تقدم «مواصفات» الدعم الفني اللازم لموظفي لجنة الاعتماد الوطنية في إندونيسيا، وتدريبهم على القواعد والإجراءات المطبقة.