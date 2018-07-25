«مطارات دبي» الأولى عالمياً في استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتلت مؤسسة مطارات دبي المرتبة الأولى عالمياً في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية لعام 2018، وذلك بعد قيام فريق من الخبراء بالاطلاع على طلب الترشيح الذي تقدمت به «مطارات دبي» للتنافس في الفوز بجائزة استمرارية الأعمال من قبل مجلة CIR البريطانية، والتصويت لصالحها، متقدمة بذلك على مؤسسات دولية عريقة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، إن «هذه الثقة الدولية تعزز مسيرتنا نحو الريادة والتفوق»، داعياً سموه فريق العمل في «مطارات دبي» إلى مواصلة الجهود للمضي قدماً على طريق الريادة.

ثقة دولية

وتفصيلاً، أشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، بفوز مؤسسة مطارات دبي بجائزة أفضل مؤسسة في العالم في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية لعام 2018، مشيراً إلى أن «هذه الثقة الدولية تعزز مسيرتنا نحو الريادة والتفوق».

ودعا سموه فريق العمل في «مطارات دبي» إلى مواصلة الجهود للمضي قدماً على طريق الريادة والتفوق، بما يخدم رؤية حكومتنا الرشيدة في ما يتعلق بقطاع الطيران، الذي من المتوقع أن يصل إسهامه في إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 35% في عام 2020.

جاء ذلك خلال تسلم سموه الجائزة من قبل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر، ومدير إدارة المخاطر واستمرارية الاعمال في «مطارات دبي»، الدكتور مروان إبراهيم.

ويأتي فوز مطارات دبي بجائزة استمرارية الأعمال من قبل مجلة CIR البريطانية الأكثر شهرة عالمياً في مجال استمرارية الأعمال والتأمين والمخاطر، بعد قيام فريق من الخبراء بالاطلاع على طلب الترشيح الذي تقدمت به «مطارات دبي» للتنافس في الفوز بالجائزة والتصويت لصالحها، متقدمة بذلك على مؤسسات دولية عريقة.

تقدير عالمي

وقال الجوكر، إن «هذا التقدير العالمي يأتي نتيجة لاستمرارية الجهود التي نقوم بها لضمان بقاء مطار دبي نموذجاً في مجال ضمان الأعمال واستمراريتها في الحالات الطارئة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ أحمد بن سعيد لفريق القيادة في (مطارات دبي)».

من جهته، قال إبراهيم، إن «اختيار (مطارات دبي) للفوز بهذا اللقب جاء تتويجاً لجهود حثيثة نقوم بها على مدار الساعة، لتوفير أفضل بيئة عمل ضمن مطار يتعامل مع أكثر من 1100 حركة و130 ألف مسافر يومياً، إضافة إلى أكثر من 100 ألف موظف يوفرون خدمات مميزة للمسافرين على مدار الساعة».

يذكر أن «مطارات دبي» فازت بجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في المجال نفسه لعام 2017، مقدمة من قبل المعهد البريطاني لاستمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية. وكان تم اختيار ماجد الجوكر شخصية العام 2017 في مجال استمرارية الاعمال والمرونة المؤسسية، تقديراً لجهوده على هذا الصعيد، في حين حصل الدكتور مروان إبراهيم على شهادة تقدير خاصة نظراً لإسهاماته في مجال استمرارية الأعمال في القطاع العام.

• 1100 حركة، و130 ألف مسافر يتعامل معهم مطار دبي يومياً.