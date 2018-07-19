331 مليار درهم أصول «المركزي» من العملات الأجنبية نهاية يونيو

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

أفاد المصرف المركزي، بأنه يمتلك أصولاً مقومة بالعملة الأجنبية «الدولار» يصل إجماليها إلى نحو 90.2 مليار دولار، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المركزي»، أمس، أن إجمالي أصوله بالعملة الأجنبية ارتفع خلال الشهر الماضي وحده بنحو 4.4 مليارات درهم، ليصل الرصيد التراكمي لتلك الأصول إلى 331 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 326.6 مليار درهم نهاية مايو الماضي بنمو شهري نسبته 1.3%.

ويرجع ارتفاع أصول «المركزي» الأجنبية خلال يونيو الماضي بالأساس إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، لتصل إلى 260.5 مليار درهم ارتفاعاً من 257.2 مليار درهم نهاية مايو السابق.

وبينت الإحصاءات، أنه بالإضافة إلى أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج، فإن الأصول الأجنبية لـ«المركزي» تتوزّع على أوراق مالية أجنبية بقيمة 55.2 مليار درهم، وأصول أجنبية أخرى بقيمة 15.4 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات، فإن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية لا تشمل شريحة الاحتياطي لدى المصرف، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

يُشار إلى أن المصرف المركزي يحتفظ بأصوله مقومة بالعملة الأجنبية «الدولار» بسبب سياسة الربط مع الأخير، التي يصفها مسؤولو السياسية النقدية بالمصرف دوماً بأنها حمت الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق المالية على مدار سنوات طويلة مضت، لاسيما أوقات الأزمات.

إلى ذلك، ارتفعت القاعدة النقدية لدى الجهاز المصرفي في الدولة إلى 354 مليار درهم تقريباً خلال يونيو الماضي، حيث توزعت بواقع 125.1 مليار درهم لرصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك، ونحو 125.2 مليار درهم لبند شهادات الإيداع، و86.1 مليار درهم لبند النقد المصدر، ونحو 17.6 مليار درهم لرصيد بند الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في مصرف الإمارات المركزي.

- أصول «المركزي» بالعملة الأجنبية لا تشمل شريحة الاحتياطي لدى المصرف، وحقوق السحب الخاصة لـ «النقد الدولي».

- 4.4 مليارات درهم ارتفاعاً في أصول «المركزي» بالعملة الأجنبية الشهر الماضي.