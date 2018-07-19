5 مليارات درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 29%، ليصل إلى خمسة مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع صافي دخل الفائدة وانخفاض المخصصات.

وذكر البنك، في بيان أعلن خلاله النتائج المالية للنصف الأول من عام 2018، أن صافي دخل الفائدة تحسن بنسبة 20%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، جراء نمو القروض، وإحراز مزيد من التحسن في الهوامش.

الموجودات

أرباح «الإمارات الإسلامي» أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري، محققاً صافي أرباح بلغ 485 مليون درهم، بزيادة 25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ الدخل الإجمالي للمصرف (بعد استبعاد حصة المتعاملين من الأرباح) 1.2 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 3%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، فيما بلغ صافي الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 34.9 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 3% عن نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% عن نهاية عام 2017، لتصل إلى 42.7 مليار درهم.

كما تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 33 نقطة أساس، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق ليصل إلى نسبة 2.78%، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة، فيما تحسن إجمالي الدخل بنسبة 13%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ليصل إلى 8.5 مليارات درهم، بينما بلغ إجمالي الموجودات 477.5 مليارات درهم، مرتفعاً بنسبة 2% عن نهاية عام 2017.

قروض وودائع

وارتفعت قروض المتعاملين، خلال النصف الأول من عام 2018، بنسبة 4% مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 316.4 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 3%، مقارنة بنهاية عام 2017، لتصل إلى 335 مليار درهم.

وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 6%، في حين تعززت نسبة التغطية إلى 128.4%، بينما بلغ معدل تغطية السيولة 158.7%، فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94.4%.

رقم قياسي

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «بنك الإمارات دبي الوطني تمكن من تسجيل رقم قياسي آخر من الأرباح الصافية، في النصف الأول من العام الجاري».

وأضاف أنه «تبعاً لمبادرة شهر الإمارات للابتكار الذي عقد أخيراً، يسرنا أن تتمكن (Liv) منصة الخدمات المصرفية الرقمية في البنك، التي تواكب احتياجات جيل الألفية، من اكتساب ما يزيد على 100 ألف متعامل، خلال العام الأول من انطلاقها».

وأوضح القاسم أن «(Liv) تعتبر اليوم البنك الرقمي الأسرع نمواً في دولة الإمارات، حيث إن 84% من المتعاملين يعتبرون جدداً على بنك الإمارات دبي الوطني»، مؤكداً أن «البنك لايزال يرسّخ التزامه بمبادرات التحول الرقمي للخدمات المصرفية في المنطقة».

مكانة راسخة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: «إنها المرة الأولى في تاريخ المجموعة، التي يتمكن فيها بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح نصف سنوية بأكثر من خمسة مليارات درهم، حيث يعود هذا الإنجاز بشكل رئيس إلى نمو صافي دخل الفائدة، وذلك على خلفية نمو القروض وتحسن الهوامش وانخفاض تكاليف المخاطر».

وأضاف نيلسون أن «الميزانية العمومية للمجموعة حافظت على مكانتها الراسخة مع دعم أكبر لقوة رأس المال، نتيجة الأرباح المحتجزة التي ترافقت مع استقرار نسب السيولة وجودة الائتمان».