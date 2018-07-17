محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تمضي قدماً في مسيرة التطور والازدهار

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمضي قدماً في مسيرة التطور والازدهار.

وأعرب سموه خلال استقباله وفد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن سعادته برؤية كوكبة من شباب وشابات الوطن المؤهلين في إدارة مشروعات عملاقة في مجال الطاقة النووية.

وتفصيلاً، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلس قصر البحر، وفد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية يرافقهم رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خلدون خليفة المبارك.

• محمد بن زايد أعرب عن سعادته برؤية كوكبة من شباب الوطن المؤهلين في إدارة مشروعات عملاقة في مجال الطاقة النووية.

وأكد سموه خلال تبادله الأحاديث الودية مع وفد المؤسسة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تمضي قدماً في مسيرة التطور والازدهار بفضل من الله عز وجل، ثم بسواعد أبنائها المتسلحين بالعزيمة والمعرفة والكفاءة العلمية العالية في شتى المجالات، خصوصاً المشروعات الحيوية الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة لضمان استدامة مواردها ومسيرة تطورها الحضاري.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته برؤية كوكبة من شباب وشابات الوطن المؤهلين في إدارة مشروعات عملاقة في مجال الطاقة النووية، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن ودعم مسيرة بنائه وتطوره وازدهاره وبما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

من جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الاهتمام والرعاية التي يوليها سموه لأبناء الوطن وتعزيز دورهم في خدمته.

وحضر اللقاء رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.