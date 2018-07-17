النرويج تعرض خبراتها وابتكاراتها في القطاع البحري خلال «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت النرويج مشاركتها في معرض «إكسبو 2020 دبي» لتروّج لابتكارات القطاع البحري لديها وتقنياته، فضلاً عن إبراز تطوره أمام جمهور عالمي بالملايين.

وجاء تأكيد مشاركة النرويج في رسالة من رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، سلّمها السفير النرويجي في الإمارات، ينس إيكاس، إلى وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي» ريم الهاشمي.

وأفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي» في بيان أمس، بأنه تحت عنوان «رواد فضاء المحيط»، ستستفيد النرويج من «إكسبو 2020 دبي» لعرض تقنياتها وابتكاراتها من مجموعة من القطاعات الصناعية المرتبطة بالمحيطات بما في ذلك النفط والغاز والملاحة والمأكولات البحرية.

وأشار المكتب إلى أن النرويج تُعد رائدة في مجال الإدارة المستدامة لموارد المحيطات وبحوثها، حيث تمثل الصناعات البحرية نحو 70% من إجمالي عائدات التصدير في البلاد.

وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن توفر الصناعات البحرية أكثر من 40 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مع تضاعف اقتصاد المحيطات العالمي في الفترة نفسها بسبب النمو القوي في القطاع بما في ذلك طاقة الرياح البحرية وتجهيز الأسماك والسياحة والشحن وعمليات الموانئ.

أحدث التقنيات

التبادل التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والنرويج نحو 898.6 مليون درهم (244.7 مليون دولار) خلال عام 2016. كما أن هناك أكثر من 100 شركة نرويجية مقرها في الإمارات تعمل في مجالات من بينها النفط والغاز والشحن والاستشارات والكيماويات. • «إكسبو لايف» يدعم المشروع النرويجي الناشئ «ديزرت كونترول» لمساعدته على التوسع.

وقالت ريم الهاشمي: «نريد لـ(إكسبو 2020 دبي) أن يكون احتفالاً بأحدث التقنيات والابتكارات، لذلك يسرنا تأكيد النرويج مشاركتها، وهي إحدى أكثر الدول عناية باستشراف المستقبل والتخطيط له».

وأضافت أن «الإدراك المشترك لأهمية محيطات العالم والحاجة إلى حمايتها، يجمع الإمارات والنرويج، لذلك نتطلع قدماً لرؤية الأفكار والابتكارات التي ستقدمها النرويج لـ(إكسبو) والعالم في عام 2020».

ولفتت الهاشمي إلى أن «مشاركة النرويج في (إكسبو 2020) ستدعم قطاع الأعمال والقطاع الحكومي في النرويج، حيث كانت آخر مشاركة للبلاد بمعارض (إكسبو) الدولية في (إكسبو 2010 شنغهاي)».

فرصة

من حهته، قال السفير النرويجي في الدولة، إن «(إكسبو 2020 دبي) يتيح لبلدنا فرصة لا يمكن تفويتها لنوضح للعالم كيف أن النرويج رائدة حقيقية في التقنية والابتكار، لاسيما في المجال البحري».

وأضاف أن «(إكسبو 2020) ليس بوابة فقط إلى دولة الإمارات والمنطقة، بل هو أيضاً فرصة للوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء إفريقيا وجنوب آسيا التي لها أهمية خاصة بالنسبة لخبرتنا في مجالات تشمل النفط والغاز، والملاحة والطاقة المتجددة، والتقنية البيئية».

استفادة

يشار إلى أن سفير دولة الإمارات لدى النرويج، عبدالله خلفان الرميثي، التقى الشهر الماضي، وزير الدولة النرويجي لوزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية، روي أنغيلفيك، والسفير النرويجي في الدولة، لمناقشة مشاركة «النرويج» في «إكسبو 2020» وزيادة تعزيز العلاقات الثنائية.

وسيمثل «إكسبو 2020» فرصة للبلدين لزيادة التعاون وتعزيز علاقاتهما في مجالات متعددة تحظى بالاهتمام المشترك بما في ذلك الابتكار والتعليم والسياحة والتجارة وريادة الأعمال.

كما سيستفيد المبادرون النرويجيون من برنامج التأثير المجتمعي «إكسبو لايف»، حيث جرى خلال الدورات الثلاث الأولى من البرنامج اختيار 70 من مبتكري «إكسبو لايف» العالميين من 42 دولة، كان أحدهم المشروع النرويجي الناشئ «ديزرت كونترول» ليقدم مثالاً عملياً لدعم «إكسبو» بعض الأفكار المبتكرة القادمة من النرويج.

وكانت شركة «ديزرت كونترول» طورت مزيجاً مبتكراً من الماء والطين الذي يحول التربة الرملية الجافة إلى أرض صالحة للزراعة يمكن أن تساعد في منع حدوث أزمة غذائية عالمية مستقبلاً.