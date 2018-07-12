«دريك آند سكل»: المخالفات قيد التحقيق.. والطبري: لم أُبلغ بأية دعاوى أو مطالبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، في خطاب إلى سوق دبي المالي أمس، أن مخالفات الإدارة السابقة للشركة لاتزال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه حفاظاً على سرية التحقيق فإن الشركة تؤكد وجود مخالفات مالية جوهرية، إلا أن الإفصاح عن المخالفات والأشخاص محل التحقيق سيكون تبعاً للتنسيق مع الجهات المختصة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي السابق للشركة، خلدون الطبري، في بيان أصدره أمس: «أنفي وبشكل قاطع أية مزاعم تدعي بأنني شخصياً أو ابنتي، مدينان بأية مبالغ مالية لشركة (دريك آند سكل إنترناشيونال) على الإطلاق». كما نفى أية إشارات إلى تورط الإدارة السابقة للشركة بمخالفات أو أخطاء أو إهمال أو تقصير.

وأضاف: «أطعن أيضاً في صحة البيان الذي أدلت به الشركة أمس إلى سوق دبي المالي حول مخالفات تم ارتكابها في عهد الإدارة السابقة».

وتابع الطبري: «أوكد عدم تبليغي بأية دعاوى أو مطالبات، وأنني لست على علم بطبيعة أية مخالفات، كما أنني لم أحظ بفرصة الرد على التحقيق الداخلي الذي زعمت الشركة إجراءه، وقد خضعت كل التعاملات المالية التي أجرتها الشركة للتدقيق على يد شركات التدقيق مثل (إرنست آند يونغ) و(بي دبليو سي)، وحصلت على مصادقة مجلس الإدارة».