ألمانيا تقترب من حظر استخدام معدات هواوي في شبكات اتصالات الجيل الخامس

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الألمانية تقترب من اتخاذ قرار بحظر استخدام مكونات من إنتاج شركة هواوي تكنولوجيز الصينية في شبكات اتصالات الجيل الخامس وإزالة المستخدم منها حاليا بحلول 2026، مع تأييد 3 وزارات ألمانية معنية للقرار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر القول إن وزارتي الخارجية والاقتصاد تدعمان اقتراح وزارة الداخلية لحظر استخدام معدات شركتي هواوي تكنولوجيز وزد.تي.إي كورب في شبكات اتصالات الجيل الخامس بألمانيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

في المقابل ترفض وزارة التكنولوجيا الرقمية هذا المقترح على خلفية رفض شركات الاتصالات في ألمانيا له.

يذكر أن مراجعة ألمانيا للمكونات الحيوية في شبكات الجيل الخامس للاتصالات متأخرة لأكثر من عام، رغم تزايد تركيز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المخاطر الأمنية التي يمثلها استخدام مكونات صينية في هذه الشبكات. وفرضت الولايات المتحدة مؤخرا رسوما وألغت تراخيص بيع رقائق إلكترونية أمريكية إلى شركة هواوي على خلفية تدهور العلاقات التجارية والدبلوماسية بين بكين وواشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة التكنولوجيا الرقمية الألمانية إنه الوزارة ترفض الإدعاءات بأنها تعرقل قرارات تتعلق بالمسائل الأمنية لأسباب تتعلق بتوسع شبكات اتصالات المحمول.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن مراجعة شبكات اتصالات الأجهزة المحمولة في ألمانيا مستمرة، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل. ولم يرد متحدثون باسم وزارتي الخارجية والاقتصاد وشركتي هواوي وزد.تي.إي على هذه الأنباء.

وبحسب المصادر فإن الخطة المقترحة تشمل إزالة المكونات الصينية من شبكات الاتصالات على مرحلتين، الأولى بإزالة المكونات الأساسية بحلول أول يناير 2026، ثم بعد ذلك تقليل الاعتماد على المكونات الصينية في الشبكات بحلول 2029.