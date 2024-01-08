"جونسون آند جونسون" تعتزم الاستحواذ على "أمبريكس" لتطوير الأدوية مقابل ملياري دولار

تعتزم شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية العملاقة للأدوية وأدوات النظافة الاستحواذ على شركة "أمبركس بيوفارما" لتطوير الأدوية مقابل ملياري دولار تقريبا. ومن المتوقع إبرام الصفقة في النصف الأول من العام الجاري 2024 .

وبعد اكتمال عملية الاستحواذ، لن يصبح سهم "أمبريكس" مدرجا للتداول في سوق "ناسداك جلوبال سيليكت ماركت".

وكانت شركة "أمبريكس" قد انفصلت عن معهد سكريبس للأبحاث في عام 2003. وتمثل عملية الاستحواذ فرصة لجونسون آند جونسون لتصميم وتطوير وترويج علاجات للأورام. وقد ارتفع سهم "أمبريكس" بنسبة 28% في تعاملات ما قبل السوق اليوم الاثنين.