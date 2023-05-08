تجنب مخططات "الثراء السريع" على الفيس بوك والواتس اب والانستغرام

قام TSB بتحليل بياناته الداخلية ووجد حالات احتيال ضمن أكبر ثلاث فئات احتيال جاءت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة "ميتا".

تحدث كمية متزايدة من عمليات الاحتيال المالية عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والواتس أب والانستغرام، وفقًا لتحليل أجراه بنك رائد، كما ذكر "سكاي نيوز".

قال TSB إن 80 ٪ من قضاياه ضمن أكبر ثلاث فئات احتيال جاءت من خلال الشركات المملوكة لشركة ميتا بعد تحليل بياناتها الداخلية الخاصة على مدار عامين.

فئات الاحتيال هذه هي الشراء وانتحال الهوية والاحتيال الاستثماري حسب حجم / حجم الحالة.

حذر خبراء الاحتيال في TSB المستخدمين من مراقبة الرسائل العشوائية التي تدعي أنها من العائلة أو الأصدقاء ونصحوا بالاتصال المباشر بالشخص المعني قبل تحويل الأموال إليهم.

أخبر البنك البريطاني أيضًا أولئك الجدد في الاستثمار بالالتزام بمنصات الاستثمار المعترف بها، وتجنب مخططات "الثراء السريع" البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد إطلاق استرداد ضمان الاحتيال في عام 2019، قام TSB بسداد 97٪ من المتورطين في قضايا الاحتيال - باستثناء أولئك الذين تورطوا في الاحتيال بأنفسهم أو أولئك الذين يستغلون الضمان.

قال بول ديفيس، مدير منع الاحتيال في TSB: "يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي تنظيف منصاتها بشكل عاجل لحماية عدد لا يحصى من الأبرياء الذين يستخدمون خدماتهم كل يوم.

"في غضون ذلك، نحث الجمهور على توخي الحذر بشأن المحتوى الاحتيالي المحتمل ونشر الخبر للمساعدة في حماية من حولك."

تقول "ميتا" إنها تتخذ إجراءات وقد انضمت إلى Stop Strips UK لإطلاق حملة توعية عبر WhatsApp - Stop. يفكر. يتصل.

ويتعين الآن على معلني الخدمات المالية على منصات "ميتا" التي تستهدف المستخدمين في المملكة المتحدة الحصول على تصريح من هيئة السلوك المالي (FCA).

قال متحدث باسم "ميتا": "هذه مشكلة على مستوى الصناعة ويستخدم المحتالون أساليب معقدة بشكل متزايد للاحتيال على الأشخاص بعدة طرق بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وغير المتصلة بالإنترنت.

"لا نريد أن يقع أي شخص ضحية لهؤلاء المجرمين، وهذا هو السبب في أن منصاتنا لديها أنظمة لمنع عمليات الاحتيال، ويتعين على معلني الخدمات المالية الآن أن يكونوا حاصلين على ترخيص من هيئة السلوك المالي (FCA) ونقوم بتشغيل حملات توعية للمستهلكين حول كيفية اكتشاف السلوك الاحتيالي.

"يمكن للأشخاص أيضًا الإبلاغ عن هذا المحتوى ببضع نقرات بسيطة ونحن نعمل مع الشرطة لدعم تحقيقاتهم".